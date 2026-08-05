/पांच बच्चों की मां की पति ने कराई शादी, गांव के लड़के से चल रहा था प्रेम-प्रसंग; दरियादिली या डर?...बताई ये वजह

राज्य चुनें
नीरज त्रिपाठी/संतकबीरनगर: जिले के धनघटा थाना क्षेत्र अंतर्गत डेबरी गांव से एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेम-प्रसंग से तंग आकर और जबरन सम्बंध निभाने के बजाय पत्नी की खुशी की खतिर उसकी शादी प्रेमी के साथ करा दी. पति ने ग्रामीणों और परिजनों की मौजूदगी में पत्नी की शादी प्रेमी से कराकर उसे खुशी से विदा कर दिया.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, डेबरी गांव निवासी बुद्धिराम निषाद की शादी 21 साल पहले फूलमती के साथ हुई थी. दोनों के पांच बच्चे भी हैं. हालांकि, बीते कुछ समय से फूलमती का झुकाव गांव के ही अवधेश नाम के युवक की तरफ हो गया था. करीब दो महीने पहले फूलमती अपने पांचों बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी अवधेश के साथ चली गई थी. परिवार और स्थानीय लोगों के समझाने-बुझाने के बाद जब महिला वापस लौटी, तो पति बुद्धिराम ने आपसी विवाद और रोज-रोज की कलह को खत्म करने का अनोखा रास्ता निकाला. बुद्धिराम ने परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में अशरफपुर स्थित शिव मंदिर में अपनी पत्नी फूलमती की शादी प्रेमी अवधेश से करा दी और हंसी-खुशी उसे विदा भी कर दिया. इस अनोखी शादी की क्षेत्र में जमकर चर्चा हो रही है.
प्रेमी से शादी कराने की पति ने बताई वजह
अपनी पत्नी की शादी उसके युवा प्रेमी से कराने के फैसले पर बुद्धिराम का कहना है पत्नी गांव के बगल के एक युवक से प्रेम करने लगी थी. जब उसका मन मेरे साथ नहीं लग रहा था, तो उसकी खुशी के लिए मैंने उसकी शादी प्रेमी से करा दी. बुद्धिराम ने यह भी बताया कि उनके प्रेम के बीच आकर वह बेवजह अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था. अच्छा यही लगा कि वह अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दे. वहीं पत्नी से जब उसकी दूसरी शादी पर बात की गई तो उसने ऐसे जताया जैसे यह उसका हक था.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.