Balrampur News: घर नुमा मदरसे में मिली 39 लड़कियां, बाहर लगा 'हॉस्टल' का बोर्ड, बंद हुआ अवैध मदरसा, नहीं मिला वैध दस्तावेज़

Balrampur News: बलरामपुर में बिना अनुमति संचालित हो रहा एक मदरसा प्रशासन ने बंद करा दिया है. थाना श्रीदत्तगंज क्षेत्र के कपौवा शेरपुर कर्बला के पास जामिया अलीमा सादिया नाम का मदरसा चल रहा था। जिसमें 39 छात्राएं रह रही थीं।
पवन कुमार त्रिपाठी/बलरामपुर: बलरामपुर में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के आरोप के बाद पुलिस ने एक अवैध मदरसे पर छापा मारा. प्रबंधक मदरसे के कागजात नहीं दिखा पाए. प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मदरसे में 39 छात्राएं रह रही थीं. पुलिस ने बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसे को बंद करने का निर्देश दिया.मदरसे को बंद कर सभी छात्राओं को उनके परिवार को सौंप दिया है. जांच में पता चला कि 57 छात्राएं नामांकित थीं. गौरतलब है कि मदरसे पर कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था.
मदरसा संचालक नहीं दिखा पाया दस्तावेज
अपर पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में कई थानों की पुलिस और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की टीम ने मदरसे पर छापा मारा. यह कार्रवाई शुक्रवार देर शाम तक चली है.देखते ही देखते पूरा मदरसा क्षेत्र का इलाका छावनी में बदल गया.कार्रवाई की खबर फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए. जांच में मदरसा संचालक गुलाम मैनुद्दीन किसी भी तरह का वैध दस्तावेज़ दिखाने में नाकाम रहे. यहां हॉस्टल की भी व्यवस्था थी, जहां सभी 39 छात्राएं ठहरी हुई थीं. प्रशासन ने छात्राओं के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित सुपुर्द कर दिया.
कानून कार्यवाही की जाएगी मदरसे के खिलाफ- सीओ उतरौला राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर रहे हैं. दस्तावेज़ न मिलने की वजह से फिलहाल मदरसा बंद करा दिया गया है और आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि जिले में संचालित सभी मदरसों की जांच जारी है और जो भी बिना मान्यता या नियमों का पालन किए पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज है कि आखिर इतने लंबे समय से यह मदरसा बिना अनुमति कैसे चलता रहा.
