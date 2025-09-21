एशिया कप में आज फिर आमने-सामने होंगे भारत-पाकिस्तान, टीम इंडिया की जीत के लिए गोंडा में हवन पूजन

IND vs PAK Asia Cup: भारत और पाकिस्तान की टीम आज एशिया कप में सुपर-4 में आमने सामने होंगी. टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस दुआएं कर रहे हैं. यूपी के गोंडा जिले में भी लोग हवन पूजन करके भारत के मैच जीतने को लेकर के कामना कर रहे हैं. विधि विधान से मौहरी गांव के लोगों ने सनातनी दुर्गा पूजा समिति के बैनर चले अमृत सरोवर पर हवन पूजन करके भारत की जीत को लेकर कामना की है.

हवन पूजन कर जीत की कामना

हवन पूजन के दौरान पाकिस्तान स्वाहा पाकिस्तान स्वाहा पाकिस्तान स्वाहा करते हुए लोगों ने हवन पूजन किया है. ग्रामीणों ने हवन पूजन करके ईश्वर से कामना की है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो आज मैच होने जा रहा है. उसमें भारत की जीत हो और पाकिस्तान को इस मैच में पहले की तरह करारी हार मिले.

पाकिस्तान को शिकस्त देने तक चलेगा कार्यक्रम

ग्रामीणों का कहना है कि यह हवन पूजन कार्यक्रम हमारे जब तक चलेगा जब तक भारत द्वारा पाकिस्तान को हराकर के विजय ने हासिल कर लेता है.

भारत की जीत की दुआएं

वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विभाग संयोजक शारदाकांत पांडेय ने बताया कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होने जा रहा है जिसको लेकर के हमने अपने गुरु के आदेश पर यहां पर हवन पूजन का कार्यक्रम किया है. वहीं हवन पूजन कार्यक्रम करवा रहे पंडित विजय कुमार पांडेय ने कहा कि आज हम लोगों ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर के यहां पर हवन पूजन कार्यक्रम किया है. भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच हुआ है. हम लोग हमेशा जीते हुए आएंगे है, यह हवन हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक भारत-पाकिस्तान को हराकर के विजय ने हासिल कर लेता है.