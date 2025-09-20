पूर्वांचल की ‘मलिका-ए-माफिया’ पर कसा शिकंजा, आफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
पूर्वांचल की ‘मलिका-ए-माफिया’ पर कसा शिकंजा, आफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी

Mau News: लगातार पुलिस द्वारा वांछित आफसा अंसारी की गिरफ्तारों के लिए टीम बनाई गई है. इससे पहले आफसा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 05:26 PM IST
Mukhtar Ansari wife Afsa Ansari
Mau News: माफ‍िया मुख्‍तार अंसारी की पत्‍नी आफसा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही है. लगातार फरार होने के बाद कोर्ट ने आफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. पुलिस आफसा अंसारी की तलाश में जुटी है. आफसा अंसारी मऊ जनपद के दक्षिण टोला थाना में मुकदमे में वांछित चल रही है. 

आफसा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी
सीओ सिटी मऊ अंजनी पांडेय ने बताया कि लगातार पुलिस द्वारा वांछित आफसा अंसारी की गिरफ्तारों के लिए टीम बनाई गई है. इससे पहले आफसा अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की गई है. आफसा अंसारी पर पचास हजार का इनाम भी है.  लगातार फरार रहने के वजह से ही 82 और 83 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है. अब कोर्ट ने लुक आउट नोटिस भी जारी किया है. आफसा अंसारी को कहीं पर भी देखे जाने पर गिरफ्तार करने के संबंध में आदेश दिया गया है.  

यह है पूरा मामला 
बता दें कि यह पूरा मामला दक्षिणटोला थाना क्ष्‍रेत्र के रैनी गांव का है. तत्‍कालीन तहसीलदार सदर पीसी श्रीवास्‍तव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें विकास कंस्‍ट्रक्‍शन राजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर पार्टनर आतिफ को आरोपी बनाया गया है. पीड़‍ित का आरोप है कि तहसील सदर के दक्षिणटोला थाना क्षेत्र रैनी गांव में विकास कंस्ट्रक्शन रजदेपुर देहाती रौजा गाजीपुर पार्टनर आतिफ ने अभिलेखों में हेराफेरी कर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण कर लिया. 

स्‍थाई गैर जमानती वारंट जारी 
पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना गाजीपुर जनपद के मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दर्जी टोला यूसुफपुर निवासी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था. पिछले दिनों कोर्ट में पेश न होने पर स्‍थाई गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था. तब से आफसा अंसारी फरार चल रही है. पुलिस तलाश में जुटी है. 

