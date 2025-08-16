Basti News: बस्ती में गैस सिलेंडर लगाते समय बड़ा हादसा, रिसाव से लगी भीषण आग, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे
Basti News: बस्ती में गैस सिलेंडर लगाते समय बड़ा हादसा, रिसाव से लगी भीषण आग, 7 बच्चों समेत 9 लोग झुलसे

Basti News: बस्ती जिले के टेंगरिहा राजा गांव में गैस सिलेंडर की लीकेज के कारण आग लग गई। इस हादसे में सात बच्चों समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा में भर्ती कराया गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 16, 2025, 07:57 AM IST
basti news
basti news

राघवेंद्र सिंह/बस्ती: बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के टेंगरिहा राजा गांव में शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ.   घर पर गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज से आग फैल गई. इस हादसे में सात बच्चों समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया. सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है.

कैसे हुई ये घटना
बता दें कलवारी थाना क्षेत्र के टेंगरिहा राजा गांव में रामफल के घर पर सुरेमन गैस सिलेंडर लगाने गया था, सिलेंडर लगाने के बाद लीकेज चेक करते समय अचानक आग फैल गई जिसमें सुरेमन के अलावा सुमन, सिकंदर , रिते, खुशी, अंजली, नीरज, अंशिका, दिव्या गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, जिसके बाद एम्बुलेंस को सूचना दी गई. सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया.  घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद 8 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जबकि घायल सुरेमन का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है.

रेगुलेटर में अचानक आग
सीओ प्रदीप तिवारी ने बताया कि घर के अंदर चूल्हे में गैस सिलेंडर फिट करते समय रेगुलेटर में अचानक आग लग गई, पास में एक महिला और 7 बच्चे गैस को फिट करते हॉकर को देख रहे थे. आग लगने की वजह से हॉकर, महिला और 7 बच्चे झुलस गए. महिला और 7 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

fire in bastiBasti News

