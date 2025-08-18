Minor Girl Gangraped in Basti: बस्ती में नाबालिग को किडनैप कर तीन घंटे तक गैंगरेप, मारपीट कर बाहर फेंका,
Minor Girl Gangraped in Basti: बस्ती में नाबालिग को किडनैप कर तीन घंटे तक गैंगरेप, मारपीट कर बाहर फेंका,

Minor Girl Gangraped in Basti: बस्ती के सोनहा इलाके में ही एक दलित नाबालिग का अपहरण कर दूसरे समुदाय के तीन लड़कों ने गैंगरेप किया. पीड़ित को लेकर जब उसकी मां थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:35 AM IST
राघवेंद्र सिंह/बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती से बहुत ही घिनौनी वारदात की खबर सामने आई हैं, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. यहां एक दलित नाबालिग किशोरी का दूसरे समुदाय के तीन लड़कों ने कमरे में बंद करके गैंगरेप किया.यहां नहीं आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर बाहर फेंक दिया. इतना ही नहीं पीड़ित बेटी की मां कमरे के बाहर बेटी को छोड़ने की गुहार लगाती रही मगर दरिंदों का दिल नहीं पसीजा और तीनों ने बारी बारी से रेप करने के बाद किशोरी को छोड़ा. पीड़ित को लेकर जब उसकी मां थाने पहुंची तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया. पुलिस के पहुंचने से पहले ही हिंदू संगठन आ धमके और बवाल शुरू कर दिया. पढ़िए पूरी खबर

नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप
बता दें कि  सोनहा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक हिंदू समाज की किशोरी के साथ गांव के मुस्लिम समुदाय के तीन लड़कों द्वारा गैंगरेप की जघन्य वारदात सामने आई है.  जहां पीड़िता की मां ने सोनहा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 16 अगस्त की सुबह 9 बजे उसकी लड़की किराने की दुकान पर कुछ सामान खरीदने जा रही कि उसी गांव के तीन युवक बेटी का जबरन मुह बंद कर हाथ पैर पकड़ कर अपने घर लेकर चले गए और 3 घंटे तक उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया.

घर के बाहर दिया पहरा- इतना ही नहीं घर के बाहर ताला लगाकर बारी-बारी से पहरा भी दिया जिससे किसी को शक ना हो, जब धीरे-धीरे घर वालों ने अपनी किशोरी की खोजबीन की तो जानकारी मिली कि उन्ही के गांव के तीन लड़के उसकी बेटी को घर में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसको मारा पीटा. तीनों आरोपी उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए घर के बाहर फेक दिया. इस मामले में विश्व हिंदू महासंघ के अखिलेश कुमार सिंह ने असनहरा चौकी पर पहुंचकर पीड़ित को हर संभव न्याय दिलाने की मांग की तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.

fallbackपुलिस ने भी पीड़िता की मां को दौड़ाया
एक बेटी के दर्द की इंतहा यही नहीं खत्म हुई, पीड़ित बेटी अपनी के साथ नजदीक के पुलिस चौकी पहुंची तो वहां पर उसे दस मिनट बोलकर 30 घंटे तक दौड़ाया गया, इसके बाद जब कही से न्याय नहीं मिला तो विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं ने मोर्चा खोला तब जाकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया. फिलहाल इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बलात्कारियों की गिरफ्तारी के दबिश देना शुरू कर दिया है.

पुलिस ने क्या कहा..
इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने दो टूक जवाब देते हुए बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है. पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा, गांव में पुलिस पूछताछ के लिए गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी किसी हाल में बख्शे नहीं जायेंगे.  पुलिस ने आश्वस्त किया कि बेटियां सुरक्षित है और अगर कोई घटना होती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाती है.

;