Gonda News: गोंडा में टैंकर ट्रेन से टकराने की खबर से हड़कंप, मौके पर भारी भीड़ और रेलवे अधिकारी, फिर जो हुआ...
Gonda News: गोंडा में टैंकर ट्रेन से टकराने की खबर से हड़कंप, मौके पर भारी भीड़ और रेलवे अधिकारी, फिर जो हुआ...

Gonda News: गोंडा में रेलवे विभाग ने देर रात 11 बजे सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग पर अचानक एक ट्रेन दुर्घटना की स्थिति बनी. पर बहुत देर बाद जो पता चला वो हैरान करने वाला था.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:55 AM IST
Gonda News
Gonda News

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा में देर रात 11 बजे करीब उस समय सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास हड़कंप मच गया जब अचानक रेलवे विभाग के अधिकारी,पुलिसकर्मी भारी संख्या और एम्बुलेंस एकत्रित होनी शुरू हो गई.  स्थानीय लोगों को एक ट्रेन हादसे की सूचना दी गई और तत्काल मौके पर रेलवे विभाग के अधिकारी और पुलिस अधिकारी पहुंचने शुरू हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर आसपास के कई गांव के लोगों की भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. इस खबर के बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.

 काल्पनिक ट्रेन हादसे को लेकर के मॉक ड्रिल
घंटे तक लोग जानकारी करते रहे लेकिन घंटों बाद में पता चला कि रेल प्रशासन द्वारा एक काल्पनिक ट्रेन हादसे को लेकर के मॉक ड्रिल किया गया है ताकि कोई अगर गोंडा में ट्रेन हादसा होता है तो किस तरीके से तत्काल राहत बचाव कार्य किया जाए और किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए.  कितनी देर में प्रशासन के लोग यहां पहुंच सकते हैं. यह सब मॉक ड्रिल के माध्यम से देखा गया है और लोगों को किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने को लेकर की जानकारी भी दी गई है. 

लोगों ने ली राहत की सांस
मॉक ड्रिल की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली लेकिन तब तक सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. दरअसल किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए समय-समय पर रेलवे विभाग द्वारा मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारी देखी जाती हैं. उसी के तहत देर रात गोंडा में भी गोंडा बलरामपुर रेल मार्ग पर यह मॉक ड्रिल करके अपनी तैयारी को रेलवे विभाग द्वारा देखा गया है. 

गोंडा में टैंकर ट्रेन से टकराने की खबर से हड़कंप, पहुंचे रेलवे अधिकारी,फिर जो हुआ...
