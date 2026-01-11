दिल दहला देने वाली हैवानियत: लाठी से 12 कुत्तों को पीट-पीटकर मार डाला, डॉग लवर्स का फूटा गुस्सा

राघवेंद्र सिंह/बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से पशु क्रूरता की एक बेहद शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. रुधौली थाना क्षेत्र के मुंगरहा (भुगरा) चौराहे पर एक सनकी व्यक्ति ने एक कुत्ते और उसके 12 नवजात शावकों को बेरहमी से लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. इस घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश और तनाव का माहौल है. तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ डॉग लवर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है.

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि आरोपी कलीमुल्लाह, जो मैनी गांव का निवासी है, किसी काम से जा रहा था, तभी एक कुत्ते ने उसे काट लिया. इसी बात से बौखलाए आरोपी ने अपना गुस्सा बेजुबान जानवरों पर उतार दिया. आरोप है कि उसने मौके पर ही कुत्ते और उसके नन्हे-नन्हे बच्चों पर ताबड़तोड़ लाठी से वार कर दिए, जिससे सभी की दर्दनाक मौत हो गई. घटना इतनी वीभत्स थी कि इसे देखकर स्थानीय लोगों का दिल दहल गया.

सूचना मिलने पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही रुधौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मृत कुत्तों के शवों को कब्जे में लेकर गड्ढा खोदकर दफन कराया और मामले की जांच शुरू की. इस बीच पशु क्रूरता की इस वारदात को लेकर लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

हिंदू संगठन ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

इस मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी भी सामने आई. संगठन के जिला महामंत्री विनय सिंह उर्फ सर्वेन्द्र सिंह ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल पशु क्रूरता की चरम सीमा है, बल्कि इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है. संगठन ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम समेत अन्य कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है.

घटना पर पुलिस ने बताया

वहीं, क्षेत्राधिकारी कुलदीप ने बताया कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी कलीमुल्लाह के खिलाफ बीएनएस की धारा 170, 126 और 35 के तहत कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बेजुबान जानवरों के प्रति बढ़ती हिंसा पर समाज और कानून कब सख्ती से लगाम लगाएगा.

