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सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट गिरने से एक मजदूर की मौत, 6 घायल

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:19 PM IST
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सिद्धार्थनगर/सलमान आमिर:  उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आज यानी बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट अचानक भरभरा कर गिर गया. इस मलबे के नीचे कुल 7 मजदूर दब गए, जिनमें से एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए हैं.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के माधवपुर गांव की बताई जा रही है.  जानकारी के अनुसार, करीब 5.50 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मछली मंडी का निर्माण किया जा रहा है. आज दोपहर करीब 12:00 बजे जब काम चल रहा था, तभी निर्माणाधीन गेट का ढांचा अचानक ढह गया. वहां काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए.

बचाव कार्य में देरी और आक्रोश
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपनी तरफ से बचाव कार्य शुरू किया. ग्रामीणों की मदद से ही मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया. बताया जा रहा है कि मृतक मजदूर करीब ढाई घंटे तक मलबे में दबा रहा, जिसके कारण उसने दम तोड़ दिया.ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश दिखा कि घटना के काफी समय बाद तहसील और जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे.

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घायलों की स्थिति गंभीर
इस हादसे में घायल हुए 6 मजदूरों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों में से तीन की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है.

जांच के घेरे में निर्माण कार्य
5.50 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बन रही इस मंडी के गेट का इस तरह गिरना निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. प्रशासन अब मामले की जांच की बात कह रहा है, लेकिन एक मजदूर की जान जाने और कई के घायल होने से स्थानीय लोगों में ठेकेदार और संबंधित विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है. 

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