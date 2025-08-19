Basti News: गले में आला, मुंह पर मास्क लगा खुद को बता रहा था सीनियर डॉक्टर, पोल खुली तो सन्न रह गए मरीज

बस्ती/राघवेंद्र सिंह: यूपी के बस्ती जिला अस्पताल में अजब गजब मामला सामने आया है, जिसको सुन कर आप हैरान हो जाएंगे. इमरजेंसी वार्ड में लोगों ने एक मुन्ना भाई एमबीबीएस को पकड़ा. जो बकायदा मास्क और गले में आला लगाए मरीजों का इलाज कर रहा था. यही नहीं अपने आप को सीनियर डॉक्टर बताकर गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा था. जब लोगों को शक हुआ तो मौके से धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया.

फर्जी डॉक्टरों से सावधान!

बस्ती जिला अस्पताल में अगर आप को इलाज करवाना हो तो सावधान हो जाइए, क्या पता आप को कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस मिल जाए और बेहतर इलाज की आप की जान पर बन आए, ऐसा ही एक मामला बस्ती जिला अस्पताल में आया. रूधौली थाना के लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया. आरोप है कि उनको वहां पर 2 घंटे तक इलाज नहीं मिला.

मरीज की मौत

जिससे मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मौत हो गई. इमरजेंसी वार्ड में राज कुमार नाम का मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर मिला जो अपने आप को सीनियर डॉक्टर बता रहा था. इससे जब लोगों ने मरीज की हालत गंभीर होते देख इलाज के लिए बोला गया तो अपने आप को सीनियर डॉक्टर बताने वाले राज कुमार ने कहा कि मैं अभी वॉर्डन से पूछ कर बताता हूं क्या दवा चलनी है.

फर्जी डॉक्टर को किया पुलिस के हवाले

जिसके बाद लोगों का शक यकीन में बदल गया कि यह फर्जी डॉक्टर है, जिसके बाद लोगों ने उसे धर दबोचा, और पुलिस के हवाले कर दिया. जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर खालिद रिजवान ने बताया कि सूचना मिली कि कोई अननोन व्यक्ति अस्पताल में आया है, जब लोगों को शक हुआ तो उस को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया, उस के खिलाफ परिजनों से तहरीर दिल कर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

डॉक्टर का क्या कहना?

जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर खालिद रिजवान ने बताया जहां तक मरीज के मरने की बात है तो उस की सांस फूल रही थी, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था, मैं खुद वहां गया और उस का प्रॉपर इलाज किया गया, इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई, सांस ज्यादा फूलने और ऑक्सीजन का होने की वजह से इलाज के दौरान उस की मौत हो गई.

