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बस्ती के आकाश गुप्ता की मुहिम ने मनोरमा को दिया नया जीवन, 'मन की बात' में पीएम ने की तारिफ

Basti News: बस्ती के युवा समाजसेवी आकाश गुप्ता और उनकी टीम ने 60 दिनों की मेहनत से पौराणिक मनोरमा नदी को कचरे और जलकुंभी से मुक्त किया. इस प्रेरणादायक अभियान की गूंज प्रधानमंत्री की 'मन की बात' तक पहुंची.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 06:28 PM IST
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बस्ती/राघवेंद्र कुमार: मीडिया ने बस्ती के युवाओं की बात को प्रधानमंत्री के मन की बात तक पहुंचाया, जब कोई नदी मरने लगे, तो ज्यादातर लोग शिकायत करते हैं, लेकिन बस्ती के एक युवा ने शिकायत नहीं, जिम्मेदारी चुनी. बचपन की यादों से जुड़ी मनोरमा नदी को बचाने का ऐसा अभियान शुरू किया कि उसकी गूंज देश के सर्वोच्च मंच ''मन की बात'' तक पहुंच गई. प्रधानमंत्री ने भी इस पहल की सराहना की. देखिए बदलाव की मिसाल बन चुके आकाश गुप्ता की प्रेरणादायक कहानी.

जब युवाओं ने थामा मनोरमा का हाथ
उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक तरफ जहां पौराणिक मनोरमा नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं कुछ युवाओं ने इसे बचाने का बीड़ा उठाया. प्लास्टिक, जलकुंभी और गंदगी से पट चुकी इस नदी को साफ करने के लिए समाजसेवी आकाश गुप्ता और उनकी टीम पिछले दो महीनों से लगातार मेहनत कर रही है. युवाओं की इस मुहिम ने अब पूरे इलाके में पर्यावरण संरक्षण की नई मिसाल कायम कर दी है. 

आकाश गुप्ता की मुहिम ने मनोरमा नदी को दी नई जिंदगी
आकाश की टीम ने बाकायदा वीडियो बना कर लोगों का और सरकार का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा. इन युवाओं के हौंसले को लोग सलाम कर रहे हैं, इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के पौराणिक नदी मनोरमा को फिर से पुनर्जीवित कर इतिहास रच दिया, इन के प्रयास से नदी अब स्वच्छ और सुंदर दिख रही है, लोग इस में स्नान कर रहे हैं जानवर पानी पी रहे हैं.

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नदी बचाने उतरे युवा
ये तस्वीरें बस्ती की पौराणिक मनोरमा नदी की हैं, कभी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की पहचान रही ये नदी अब गंदगी और प्लास्टिक से भर चुकी थी. हालात ऐसे हो गए थे कि कई जगह नदी नाले जैसी दिखाई देने लगी. तभी समाजसेवी आकाश गुप्ता ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नदी को बचाने का संकल्प लिया.शुरुआत में आकाश अकेले नदी में उतरकर कचरा निकालते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनके साथ युवाओं का कारवां जुड़ता चला गया. 

60 दिन, 700 किलो कचरा और एक संकल्प
देखते ही देखते 6 से 7 युवाओं की टीम तैयार हो गई. टीम रोज़ाना 4 से 5 घंटे तक नदी में उतरकर प्लास्टिक, बोतलें, पॉलीथिन और जलकुंभी और कचरा निकालने में जुट गई. करीब 60 दिनों तक चले इस अभियान में लगभग 700 किलो कचरा बाहर निकाला गया.  हालांकि यह काम आसान नहीं था. नदी का गंदा पानी, त्वचा संक्रमण का खतरा और सांप-बिच्छुओं का डर हर दिन नई चुनौती सामने आती थी. शुरुआत में कुछ लोगों ने इन युवाओं का मजाक भी उड़ाया, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी.आकाश गुप्ता और उनकी टीम ने सिर्फ सफाई तक खुद को सीमित नहीं रखा. सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का अभियान भी शुरू किया गया. वीडियो बनाकर लोगों को बताया गया कि किस तरह नदी में कचरा फेंककर इसे प्रदूषित किया जा रहा है.

पूर्वांचल की प्राचीन और पौराणिक नदी
मनोरमा नदी को पूर्वांचल की प्राचीन और पौराणिक नदियों में गिना जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध भगवान श्रीराम और अयोध्या की धार्मिक परंपराओं से भी जोड़ा जाता है. बुजुर्ग बताते हैं कि कभी इस नदी के किनारे घाट, मंदिर और धार्मिक आयोजन हुआ करते थे.लेकिन समय के साथ अतिक्रमण, गाद और प्रदूषण ने नदी की पहचान ही बदल दी. अब युवाओं की यह मुहिम लोगों में नई उम्मीद जगा रही है कि शायद मनोरमा नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट सके.

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