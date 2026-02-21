Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3117768
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

गृहयुद्ध छिड़ जाएगा... UGC के नए नियमों को लेकर भड़के रामभद्राचार्य, सरकार को चेताया

Rambhadracharya: बस्ती में चल रही श्रीराम कथा के दौरान जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर सरकार का घेराव किया. रामभद्राचार्य ने कहा कि सरकार को इस कानून को वापस लेना ही होगा. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 21, 2026, 04:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rambhadracharya
Rambhadracharya

Rambhadracharya on UGC New Rule: यूजीसी के नए नियमों का विरोध जारी है. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने भी यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों को सरकार को वापस लेना ही होगा. इतना ही नहीं रामभद्राचार्य ने कहा कि उनके धर्माचार्य रहते हुए ये कानून लागू नहीं हो सकता. रामभद्राचार्य ने कहा कि UGC की क्या आवश्यकता थी?. समाज में क्यों भेदभाव किया जा रहा. सरकार को अगर गृहयुद्ध से बचना है तो इस कानून को वापस लेना ही होगा. 

बस्ती में चल रही श्रीराम कथा
दरअसल, यूपी के बस्ती के कप्तानगंज के बढ़नी गांव में रामभद्राचार्य की श्रीराम कथा चल रही है. इस दौरान रामभद्राचार्य ने जातिवाद के मुद्दे पर सरकार को घेरा. रामभद्राचार्य ने कहा कि ब्राह्मण कभी भी जातिवादी नहीं रहा है. महाभारत के उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि अगर द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से नहीं रोका होता, तो संभवतः युद्ध टल सकता था. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश कई ब्राह्मण मांस और मछली खाने लगे हैं. शराब का भी सेवन करते हैं. ऐसे ब्राह्मणों को स्वयं जागरूक होना होगा. 

बस्ती का नाम बदलने की मांग 
इस दौरान रामभद्राचार्य ने बस्ती का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि यहां के बढ़नी मिश्र गांव की अपनी अध्यात्मिक विशेषता है. गुरु वशिष्ठ ने निषाद राज को आदर किया था. अगर द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार नहीं किया होता तो महाभारत नहीं होता. उन्होंने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने सिर्फ राजकुमारों को ही नहीं सभी वर्गों को शिक्षा दी थी. उन्होंने कहा कि जो रामजी का है वो सभी का है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अलंकार अग्निहोत्री ने दे दिया था इस्तीफा 
बता दें कि यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. वहीं, सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इसके बाद अलंकार अग्निहोत्री प्रदेशभर में घूम घूमकर यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं. साथ ही इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं. अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई पार्टी बनाने का भी ऐलान किया है.  

यह भी पढ़ें : Basti News: मनोरमा की सफाई को लेकर समाजसेवी ‘सुदामा’ का अल्टीमेटम, एक माह में कार्रवाई नहीं तो 5 मार्च से आंदोलन

यह भी पढ़ें :  Basti News: कोडीन सीरप सप्लाई का मास्टरमाइंड पकंज कुमार गिरफ्तार, बड़े पैमाने पर कई दुकानों में करता था सप्लाई

TAGS

Rambhadracharya

Trending news

Rambhadracharya
गृहयुद्ध छिड़ जाएगा... UGC के नए नियमों को लेकर रामभद्राचार्य ने सरकार को चेताया
Firozabad news
फिरोजाबाद में सजी अनोखी शादी, जर्मनी से आया दूल्हा, हिंदू रीति-रिवाज से लिए सात फेरे
Samajwadi Party
दालमंडी चौड़ीकरण पर सियासत तेज: हिरासत, हाउस अरेस्ट और विरोध के बीच गरमाया वाराणसी
Barabanki News
जयमाला पर दूल्हे ने दुल्हन को मारी लात! विरोध पर ससुर को भी पीटा
hathras news
अडिग हौसले की कहानी: दिव्यांग बेटी को कंधे पर बोर्ड परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता
Hardoi News
हरदोई में सिंघाड़ा बीनने गईं दो किशोरियों की डूबकर मौत, एसडीआरएफ ने बरामद किए शव
UP News
पूर्वांचल में बन रहा दो 'इकाना' जैसा शानदार स्टेडियम! यहां होंगे T20 और IPL के मैच
UPPCL
अब लापरवाहों की खैर नहीं! 5 JE को चेतावनी, गाजीपुर में बिजली बिल राहत योजना पर सख्ती
student cried in DM office
'रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया...' दांव पर इस छात्रा का भविष्य, DM दफ्तर में फूट-फूट रोई
Meerut News
₹20 लाख वसूलने वाले 2 दरोगा गिरफ्तार, एनकाउंटर का डर दिखा कारोबारी को बनाया था शिकार