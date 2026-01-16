बलरामपुर में बवाल: बीच चौराहे पर अधिवक्ता से लूट और मारपीट, विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों वकील

बलरामपुर (पवन तिवारी): शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील बड़े पुल चौराहे पर 15 जनवरी की रात जो हुआ, उसने कानून-व्यवस्था की नींव हिला दी. जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव के साथ सरेआम मारपीट और लूट की घटना के बाद शहर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. घटना से आक्रोशित सैकड़ों अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और चौराहे को धरनास्थल में तब्दील कर दिया.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव 15 जनवरी की रात करीब 9 बजे अपने परिवार के साथ अधिवक्ता मित्र शशि मोहन श्रीवास्तव के यहां खिचड़ी भोज में शामिल होने जा रहे थे. पूजा का सामान खरीदने के बाद जैसे ही उनकी कार बड़े पुल चौराहे पर पहुंची, वहां 10 से 15 युवक नशे की हालत में सड़क के बीचों-बीच खड़े होकर आवागमन बाधित कर रहे थे.

रास्ता मांगना पड़ा भारी, गाली-गलौज के बाद हमला

अधिवक्ता ने हाथ देकर रास्ता मांगा, लेकिन आरोपियों ने रास्ता नहीं दिया. कार रोककर हटने को कहने पर गाली-गलौज शुरू हो गई. इसी दौरान अधिवक्ता के बड़े बेटे समर्थ श्रीवास्तव कार से उतरे, तो हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया. बेटे को बचाने के लिए छोटा बेटा आर्यन श्रीवास्तव और स्वयं अधिवक्ता भी नीचे उतरे, लेकिन तीनों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई.

सोने की चेन, मोती की माला और 20 हजार नकद लूटने का आरोप

पीड़ित अधिवक्ता का आरोप है कि मारपीट के दौरान उनके गले से मोती की माला और करीब 20 ग्राम वजन की सोने की चेन छीन ली गई. साथ ही जेब में रखे लगभग 20 हजार रुपये नकद भी लूट लिए गए. हैरानी की बात यह रही कि इस पूरी घटना में कुछ नाबालिग बच्चे भी हाथों में डंडा लेकर मारपीट करते नजर आए.

वीडियो से खुली पोल, कई नाम आए सामने

घटना का वीडियो मौके पर बनाया गया, जिसके आधार पर हमलावरों की पहचान की गई. वीडियो में बड़े पुल चौराहे के रहने वाले बाठे चिकवा, इस्माइल पुत्र नसीर, दीपक चौरसिया उर्फ काले धोबी, रवि साहू पुत्र माता प्रसाद, श्याम पुत्र साधू तेली, जुबैद और रेहान (नाबालिग) पुत्र बाठे चिकवा सहित 7-8 अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आई है.

वकीलों का फूटा गुस्सा

घटना के बाद सैकड़ों अधिवक्ता सड़क पर उतर आए. देर रात तक धरना-प्रदर्शन चलता रहा. अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. शहर के बीचों-बीच हुई इस वारदात ने आमजन की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.