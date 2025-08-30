Basti News: 10-20 का नोट भी नहीं पहचानता, थाने बुलाकर मंदबुद्धि का कर दिया एनकाउंटर, सपा विधायक ने DIG से की जांच की मांग
Basti News: 10-20 का नोट भी नहीं पहचानता, थाने बुलाकर मंदबुद्धि का कर दिया एनकाउंटर, सपा विधायक ने DIG से की जांच की मांग

Basti Encounter News: बस्ती रुधौली से सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने इलाके में 28 अगस्त हुए एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए DIG से निष्पक्ष जांच की मांग की है. राजेंद्र चौधरी का कहना है कि एनकाउंटर में मारा गया शख्श मानसिक रूप से विक्षिप्त था वह तो 10-20 रुपये के नोट तक नहीं बता पाता है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 30, 2025, 06:08 PM IST
Basti News: 10-20 का नोट भी नहीं पहचानता, थाने बुलाकर मंदबुद्धि का कर दिया एनकाउंटर, सपा विधायक ने DIG से की जांच की मांग

राघवेंद्र सिंह/बस्ती: जिले के रूधौली विधानसभा से सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने 28 अगस्त को हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए डीआईजी से मुलाकात कर एनकाउंटर प्रकरण की जांच की मांग की. विधायक का आरोप है कि जिस युवक का एनकाउंटर किया गया वह मानसिक रूप से विछिप्त है, वह 10, 20 रुपये के नोट तक नहीं पहचान सकता, उस के ऊपर पहले से कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है. पुलिस ने उसे थाने पर बुलाया और सुबह एनकाउंटर कर दिया. विधायक ने प्रकरण में डीआईजी से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

क्या है एनकाउंटर की घटना 
बता दें कि बीते 28 अगस्त को पुलिस ने जलालुद्दीन नाम के युवक का एनकाउंटर किया था, उस पर एक लड़की का हाथ पकड़ने का आरोप था, मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी थी, जबकि परिजनों ने डीआईजी को दिए प्रार्थना पत्र में पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए कहा कि 27 अगस्त को आरोपी जलालुद्दीन खेत में बकरी चराने गया था, उसी दौरान गांव के ही जयराम और विक्रम उस के साथ मारपीट करने लगे, जब इस की शिकायत उन के परिजनों से की गई तो गालीगलौज किया गया. उस के बाद हम घर चले गए. शाम 6.24 बजे पुलिस आई और उसको थाने पर लाने के लिए बोला, आरोपी जलालुद्दीन के भाई आशी मोहम्मद ने बताया कि 6.48 बजे उसे लेकर थाने पर पहुंचे,रात 12 बजे तक हम लोग थाने पर बैठे रहे लेकिन बिना किसी कारण के पुलिस जलालुद्दीन को थाने में बिठाए रखा. उस के बाद पुलिस कर्मियों ने गाली देते हुए घरवालों को भगा दिया. सुबह घर वालों को पता चला कि पुलिस ने आरोपी जलालुद्दीन का एनकाउंटर कर दिया है और उस के पैर में गोली लगी है. 

रुधौली सपा विधायक का दावा
रूधौली विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि किसी मामले पर उस के ऊपर एप्लीकेशन या 112 पर सूचना दी गई थी, पुलिस के कहने पर घर वाले उस को थाने पर लाए और 12 बजे तक थाने पर रहे, उस के बाद घर चले आए और सुबह एनकाउंटर की सूचना मिली. पुलिस ने जिस युवक का एनकाउंटर किया वह मंद बुद्धि और अर्ध विक्षिप्त है. अगर उसको पैसा दे दो और कह दो कि नाली साफ कर दे तो वो बैठा रहेगा. उस किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, जो 50, 100 की नोट तक पहचान नहीं सकता उस के पास असलहा कहां से आजाएगा. इसलिए एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिये. 

सपा विधायक राजेंद्र चौधरी ने कहा, " मैं किसी दोषी को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अगर वह दोषी है उस के ऊपर बच्ची का हाथ पकड़ने का आरोप है तो उसको उस चीज की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वह अर्ध विक्षिप्त है, पागल है किसी मुकदमे में न रहा हो तो उसको इस तरह से एनकाउंटर करना सवाल पैदा करता है, इस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए."

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

 

