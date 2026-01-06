Advertisement
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

आज बलिया में कब होगा चांद का दीदार? सकट चौथ पर अर्घ्य देकर महिलाएं तोड़ेंगी व्रत

Sakat Chauth Moonise Time 2026 in Ballia: माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ मनाई जाती है. इसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिलकुट चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है. आइए जानते हैं आज सकट चौथ के दिन बलिया में कब चांद निकलेगा?.   

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Jan 06, 2026, 07:19 PM IST
Sakat Chauth Moonise Time
Sakat Chauth Moonise Time 2026 in Ballia: महिलाएं आज सकट चौथ का व्रत रखी हैं. व्रती महिलाएं चंद्रोदय के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं. ऐसे में चांद निकलने का इंतजार हर व्रती महिलाओं को है. आइए जानते हैं आज सकट चौथ के दिन बलिया में कब चांद निकलेगा?.   

बलिया में चांद निकलने का समय? 
बता दें कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ मनाई जाती है. इसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, माघी चौथ, तिलकुट चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है. बलिया में सकट चौथ का व्रत रखी महिलाओं को चांद निकलने का इंतजार है. पंचांग के मुताबिक, बलिया में आज सकट चौथ पर शाम करीब 7:39 बजे चांद का दीदार हो सकता है. हालांकि, यह अनुमानित समय बताया गया है.   

चांद अगर दिखाई ना दें तो क्या करें?
दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को सूरज डूबने के बाद चांद निकलने का इंतजार रहता है. कई बार प्रदूषण या फिर बादल और कोहरे के चलते चांद समय पर दिखाई नहीं देता है. ऐसे में पंचांग में दिए गए चंद्रमा के निकलने के समय पर ही पूजा कर लेनी चाहिए. उनका व्रत पूर्ण होता है. बता दें कि चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने संतान के सुख-समृद्धि और सौभाग्य की कामना जरूर करें. 

चंद्रमा को कैसे अर्घ्य दें? 
सकट चौथ पर चंद्रमा दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है. व्रती महिलाएं चांद का दर्शन करने के बाद लोटे जलभर थोड़ा कच्चा दूध लें और इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें. इसके बाद भगवान गणेश की पूजा और ध्यान करने के बाद चंद्र देवता की पूजा करें. इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें. चांद दर्शन के समय संतान का स्मरण कर अर्घ्य देने से बच्चों पर आने वाले संकट दूर होते हैं. साथ ही बच्चों के कष्ट टल जाते हैं. 

शहर का नाम           चांद निकलने का समय 

नोएडा              रात में 8:54 पर

लखनऊ              रात में 8:41 पर

गोरखपुर              रात में 8:58 पर

गाजियाबाद      रात में 8:54 पर

आगरा              रात में 8:53 पर

मथुरा              रात में 8:55 पर

मेरठ              रात में 8:52 पर

हरदोई              रात में 8:44 पर

Disclaimer: यहां बताई गई सारी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसकी विषय सामग्री का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

यह भी पढ़ें : प्रयागराज में कब निकलेगा चांद? सकट चौथ व्रती महिलाओं को करना होगा लंबा इंतजार!

यह भी पढ़ें : वाराणसी में कब होगा चांद का दीदार? जानें यूपी में सकट चौथ पूजा का शुभ समय
 

Sakat Chauth 2026

