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पत्नी को पाने की जिद में टावर पर चढ़ा युवक, 3 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा, फिर ऐसे उतरा नीचे!

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर के मेंहदावल में सूरज पटेल पत्नी और बच्चे को वापस बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. पुलिस ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 08:09 PM IST
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Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर के मेंहदावल कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब सूरज पटेल नामक युवक अपनी पत्नी और बच्चे को वापस बुलाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया. टावर पर चढ़ने के बाद उसने पत्नी के नहीं आने पर कूदकर जान देने की धमकी दी. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार सूरज पटेल की पत्नी कुछ दिन पहले अपने बच्चे को लेकर घर से चली गई थी. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो युवक ने मेंहदावल थाने में पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पत्नी की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की.

पुलिस जांच में सामने आया कि युवक की पत्नी किसी अनहोनी का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि पति की मारपीट और घरेलू विवादों से परेशान होकर मायके चली गई थी. बाद में वह अपने भाई के साथ मुंबई चली गई और वहीं रहने लगी. पुलिस को यह भी पता चला कि पत्नी फिलहाल वापस आने के लिए तैयार नहीं है.

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गुरुवार को पत्नी को वापस बुलाने की जिद में युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. उसने टावर से नीचे नहीं उतरने और पत्नी के लौटने तक वहीं रहने की बात कही. युवक की इस हरकत का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया.

घटना की सूचना मिलने पर मेंहदावल थाना प्रभारी राकेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने युवक से मोबाइल फोन के जरिए लगातार बातचीत की और उसे समझाने का प्रयास किया. करीब तीन घंटे तक चले समझाने-बुझाने और मनाने के बाद युवक आखिरकार टावर से सुरक्षित नीचे उतर आया.

टावर से उतरने के बाद पुलिस युवक को थाने ले गई और उसके ससुर को भी बुलाया गया. दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया गया. बताया जाता है कि सूरज पटेल मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले का निवासी है और रोजी-रोटी कमाने के लिए मेंहदावल में पत्नी और बच्चे के साथ रह रहा था.

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