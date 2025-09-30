Advertisement
Gonda News: गोंडा में शारदीय नवरात्रि को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसपी ने महिला पुलिसकर्मियों संग किया पैदल मार्च

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है. गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए और रात में गश्त भी कर रहे हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:05 AM IST
Gonda News
Gonda News

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा जिले में शारदीय नवरात्रि को लेकर पूरा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है.  लगातार ड्रोन कैमरे से गोंडा शहर में स्थित सभी दुर्गा पंडालों की निगरानी की जा रही है.  खुद पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और लोगों को सुरक्षा का एहसास भी कराया जा रहा है. 

देर रात पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा जय नारायण चौराहे से एक भव्य पैदल मार्च का आयोजन करके सभी दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया है. बाजारों में खरीदारी करने आए दुर्गा पूजा देखने आए लोगों से एसपी ने मुलाकात करके सुरक्षा के बारे में जानकारी ली है और उन्हें सुरक्षा को लेकर एहसास भी कराया है.

बाजारों में एसपी का पैदल मार्च 
वही दुर्गा पंडालों में मौजूद लड़कियां और महिलाओं के साथ-साथ बाजारों में सामानों की खरीदारी करने आई महिलाओं को भी पुलिस अधीक्षक बने जायसवाल द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ मिशन शक्ति के पांचवा चरण के तहत जागरूक किया गया है. इन्हें भी महिला सुरक्षा के तहत जानकारी दे करके पंपलेट भी वितरण किया गया है. एसपी ने पैदल मार्च के दौरान नगर कोतवाली पुलिस को निर्देश दिया की भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के और इंतजाम किए जाएं.

 यातायात विभाग के अधिकारियों को निर्देश
 यातायात विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर रूट डायवर्ट किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को और राहगीरों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. गोंडा सोशल मीडिया सेल को भी पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा निर्देश दिया है कि लगातार सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर ख्वाब फैलाकर माहौल खराब करने का प्रयास करें तो उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई हो.  सभी दुर्गा प्रतिमा पंडाल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम हैं. महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है.

Shardiya Navratri 2025Gonda

