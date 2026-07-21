/श्रावस्ती में फिर गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें, बुकिंग के बाद भी देर रात तक भटकते रहे लोग

पुलिस ने समझाकर कराया लोगों को शांत

देर रात एजेंसी पर भीड़ बढ़ने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को हालात को काबू में किया. इसके बाद देर रात गैस सिलेंडरों का वितरण शुरू कराया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या केवल शाहपुर कठौतिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के कई अन्य इलाकों में भी रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है. लोगों ने प्रशासन और गैस एजेंसी से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके.