/श्रावस्ती में फिर गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें, बुकिंग के बाद भी देर रात तक भटकते रहे लोग

राज्य चुनें
Shravasti Gas Cylinder Crisis/ संतोष कुमार: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक बार फिर रसोई गैस की किल्लत देखने को मिल रही है. यहां गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि कई दिनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी है.
गैस एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़
यह मामला सोनवा थाना क्षेत्र के शाहपुर कठौतिया स्थित भारत गैस एजेंसी का है, जहां सुबह से ही लोग खाली सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े दिखाई दिए. उपभोक्ताओं का आरोप है कि कई-कई दिन पहले गैस बुक कराने के बावजूद उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. गैस की किल्लत के कारण लोगों को सुबह से देर रात तक एजेंसी के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है. घंटों इंतजार और सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश बढ़ता गया.
पुलिस ने समझाकर कराया लोगों को शांत
देर रात एजेंसी पर भीड़ बढ़ने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को हालात को काबू में किया. इसके बाद देर रात गैस सिलेंडरों का वितरण शुरू कराया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या केवल शाहपुर कठौतिया तक सीमित नहीं है, बल्कि जिले के कई अन्य इलाकों में भी रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है. लोगों ने प्रशासन और गैस एजेंसी से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर मिल सके.
उपभोक्ताओं का संगीन आरोप
इस मामले का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसी के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं. उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस वितरण की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोग तो सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.