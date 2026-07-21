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श्रावस्ती में फिर गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें, बुकिंग के बाद भी देर रात तक भटकते रहे लोग

Shravasti Gas Cylinder Crisis: श्रावस्ती में फिर रसोई गैस की किल्लत की खबर है. यहां गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है. आरोप है कि कई दिनों पहले बुकिंग कराने के बावजूद लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 08:33 AM IST
श्रावस्ती में फिर गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार, एजेंसी के बाहर लगी लंबी कतारें, बुकिंग के बाद भी देर रात तक भटकते रहे लोग
Image Credit: shravasti gas cylinder crisisSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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