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सिद्धार्थनगर में फिर नवजात की मौत, रेफर मरीज को निजी अस्पताल ले जाने का आरोप, आशा बहू समेत चार पर मुकदमा

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में  एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत का सामने आया है. जिले में प्रसव के दौरान लगातार हो रही नवजातों के मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था, निजी अस्पतालों के संचालन और आशा बहुओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 03, 2026, 03:05 PM IST
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Siddharthnagar newborn death case
Siddharthnagar newborn death case

सिद्धार्थनगर/सलमान आमिर: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में प्रसव के दौरान नवजातों की मौत के मामलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला लोटन बाजार स्थित एक निजी अस्पताल का है, जहां प्रसव के दौरान एक नवजात की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने आशा बहू, डॉक्टर, जीएनएम और अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कब का है ये मामला?
जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब आठ बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लोटन से कुछ ही दूरी पर संचालित सदभावना हॉस्पिटल एंड फ्रैक्चर क्लीनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई. मृतक नवजात के दादा हरिशंकर मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने आशा बहू पुष्पा, डॉक्टर नज़रुल हसन, जीएनएम पूजा जायसवाल तथा अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि मंगलवार सुबह गर्भवती रूबी को प्रसव के लिए सीएचसी लोटन ले जाया गया था. जांच और अल्ट्रासाउंड के बाद स्थिति सामान्य बताई गई, लेकिन बाद में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. आरोप है कि इसी दौरान गांव की आशा बहू पुष्पा ने परिजनों को जिला अस्पताल न ले जाकर सीधे निजी अस्पताल पहुंचा दिया.

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जबरन डिलीवरी कराने का आरोप
परिजनों के मुताबिक निजी अस्पताल में दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया गया. आरोप है कि रात करीब आठ बजे प्रसव के दौरान महिला के पेट को दबाकर जबरन डिलीवरी कराने की कोशिश की गई, जिससे गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई. परिवार का यह भी आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने लगभग एक घंटे तक इसकी जानकारी छिपाए रखी.

परिजनों ने अस्पताल परिसर में किया हंगामा 
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अस्पताल में मौजूद जीएनएम पूजा जायसवाल ने प्रसूता का एक छोटा ऑपरेशन किया था, लेकिन बच्चे की मौत के बाद वह महिला को बिना टांका लगाए ही अस्पताल छोड़कर चली गईं. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया. सूचना पर पहुंचे लोटन थानाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई. इस दौरान अस्पताल का अधिकांश स्टाफ मौके से गायब मिला.

घटना के बाद अस्पताल की वैधानिक स्थिति भी सवालों के घेरे में आ गई है. परिजनों का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन पंजीकरण संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सका और बताया कि सभी कागजात कार्यालय में जमा हैं तथा एक सप्ताह के भीतर पंजीकरण हो जाएगा. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीएचसी से चंद कदमों की दूरी पर संचालित इस अस्पताल की गतिविधियों पर स्वास्थ्य विभाग की निगरानी क्यों नहीं थी.

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले इटवा कस्बे के जनता सेवा हॉस्पिटल में भी प्रसव के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया था. उस प्रकरण में भी पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है और स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है. हालांकि अब तक जांच किसी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है. लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों ने जिले में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था, निजी अस्पतालों के संचालन और आशा बहुओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है.

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