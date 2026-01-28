सिद्धार्थनगर वालों के लिए बड़ा दिन आज, सीएम योगी देंगे 1,052 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात, जानें क्या होगा खास?

Siddharthnagar News: सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री यहां सिद्धार्थनगर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर सीएम योगी 1,052 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे. यह महोत्सव 1 फरवरी तक चलने वाला है. जिसमें हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम होंगे.
Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर महोत्सव का आज आगाज होने वाला है, जो 1 फरवरी तक चलने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटने करने वाले हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री जिले में 1051.87 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. बताया जा रहा है कि सीएम 678.76 करोड़ रुपये परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. जबकि 373.11 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं.
परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम
इसके अलावा मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग की 437.26 करोड़, जलनिगम की 206.97 करोड़, सेतु निगम की 129.02 करोड़, सरयू नहर खंड की 115.93 करोड़ रुपये समेत पर्यटन विभाग, आवास विकास, जिला पंचायत, सिडको, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर पालिका सिद्धार्थनगर व बांसी और नगर पंचायत डुमरियागंज एवं अन्य विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे.
चर्चाओं में महोत्सव का पंडाल
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं. आयोजन को भव्य, सुरक्षित और अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां की गई हैं. इस बार महोत्सव का पंडाल प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से खास तौर पर चर्चा में है. पंडाल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तेज बारिश, आंधी या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहेगा. मजबूत स्टील स्ट्रक्चर, वाटरप्रूफ कवरिंग और आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए यह पंडाल तैयार हुआ है, जिसके अंदर हजारों दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ-साथ इमरजेंसी में सुरक्षित निकासी के लिए कई एग्जिट प्वाइंट बने हैं.
जानिए महोत्सव का पूरा शेड्यूल
28 जनवरी की शाम 8 बजे से भक्ति और अध्यात्म के रंग में रंगी प्रस्तुति से महोत्सव की शुरुआत होगी. पहले दिन भजन गायिका स्वाति मिश्रा अपने लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देंगी. दूसरे दिन यानी 29 जनवरी की शाम 8 बजे से बॉलीवुड सिंगर बी प्राक मंच संभालेंगे. वहीं, 30 जनवरी को बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे. जिसके चलते दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. इसी दिन जिले के लिए गर्व का विषय बने सारेगामापा फेम गायक रूपेश मिश्रा भी अपनी प्रस्तुति देंगे.
इसके अलावा 31 जनवरी को हास्य और मनोरंजन का माहौल रहेगा. इस दिन लोकप्रिय कॉमेडियन प्रताप फौजदार दर्शकों को अपनी कॉमिक से गुदगुदाएंगे. 1 फरवरी को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ महोत्सव का समापन होगा.
