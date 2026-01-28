Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3088895
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

सिद्धार्थनगर वालों के लिए बड़ा दिन आज, सीएम योगी देंगे 1,052 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात, जानें क्या होगा खास?

Siddharthnagar News: सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर दौरे पर हैं. मुख्यमंत्री यहां सिद्धार्थनगर महोत्सव का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर सीएम योगी 1,052 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात भी देंगे. यह महोत्सव 1 फरवरी तक चलने वाला है. जिसमें हर दिन अलग-अलग कार्यक्रम होंगे. 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Siddharthnagar News
Siddharthnagar News

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर महोत्सव का आज आगाज होने वाला है, जो 1 फरवरी तक चलने वाला है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटने करने वाले हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री जिले में 1051.87 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे. बताया जा रहा है कि सीएम 678.76 करोड़ रुपये परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. जबकि 373.11 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं.

परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम
इसके अलावा मुख्यमंत्री लोक निर्माण विभाग की 437.26 करोड़, जलनिगम की 206.97 करोड़, सेतु निगम की 129.02 करोड़, सरयू नहर खंड की 115.93 करोड़ रुपये समेत पर्यटन विभाग, आवास विकास, जिला पंचायत, सिडको, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नगर पालिका सिद्धार्थनगर व बांसी और नगर पंचायत डुमरियागंज एवं अन्य विभागों की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे.

यह भी पढ़िए: Lucknow News: रिपब्लिक डे 2026 की झांकियों में LDA की झांकी ने मारी बाजी, शामिल था राष्ट्र प्रेरणा स्थल का मॉडल, जानें दूसरे और तीसरे नंबर कौन?

Add Zee News as a Preferred Source

चर्चाओं में महोत्सव का पंडाल
मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं. आयोजन को भव्य, सुरक्षित और अविस्मरणीय बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां की गई हैं. इस बार महोत्सव का पंडाल प्रशासनिक और तकनीकी दृष्टि से खास तौर पर चर्चा में है. पंडाल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि तेज बारिश, आंधी या तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहेगा. मजबूत स्टील स्ट्रक्चर, वाटरप्रूफ कवरिंग और आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए यह पंडाल तैयार हुआ है, जिसके अंदर हजारों दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ-साथ इमरजेंसी में सुरक्षित निकासी के लिए कई एग्जिट प्वाइंट बने हैं.

जानिए महोत्सव का पूरा शेड्यूल
28 जनवरी की शाम 8 बजे से भक्ति और अध्यात्म के रंग में रंगी प्रस्तुति से महोत्सव की शुरुआत होगी. पहले दिन भजन गायिका स्वाति मिश्रा अपने लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देंगी. दूसरे दिन यानी 29 जनवरी की शाम 8 बजे से बॉलीवुड सिंगर बी प्राक मंच संभालेंगे. वहीं, 30 जनवरी को बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे. जिसके चलते दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. इसी दिन जिले के लिए गर्व का विषय बने सारेगामापा फेम गायक रूपेश मिश्रा भी अपनी प्रस्तुति देंगे.

इसके अलावा 31 जनवरी को हास्य और मनोरंजन का माहौल रहेगा. इस दिन लोकप्रिय कॉमेडियन प्रताप फौजदार दर्शकों को अपनी कॉमिक से गुदगुदाएंगे. 1 फरवरी को भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की धमाकेदार प्रस्तुति के साथ महोत्सव का समापन होगा.

यह भी पढ़िए: माघ मेले में कौन बसाता है तंबुओं का शहर? 106 साल से गंगा की रेती पर बांस, बल्ली और कपड़े के सहारे बसा रहे टेंट सिटी

TAGS

CM Yogi AdityanathSiddharthnagar Mahotsavsiddharthnagar news

Trending news

Republic Day 2026
रिपब्लिक डे की झांकियों में LDA की झांकी ने मारी बाजी, जानें दूसरे-तीसरे नंबर कौन?
Rahul Gandhi citizenship case
क्या राहुल गांधी ब्रिटिश हैं? आज लखनऊ MP/MLA कोर्ट का आ सकता है फैसला
Bahraich Road Accident
बहराइच में भीषण हादसे, कहीं डंपर ने बाइक मारी जोरदार टक्कर, कहीं कार के उड़े परखच्चे
up breaking news
UP Breaking News Live: राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, आज आ सकता है बड़ा फैसला; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Noida News
नोएडा और ग्रेटर नोएडा वालों को मिलेगा नया रास्ता, परी चौक पर खत्म होगा ट्रैफिक जाम
Varanasi News
वाराणसी में बवाल! शोभायात्रा के दौरान दो गुटों में पथराव, शिवपुर में फोर्स तैनात
Uttarakhand CM
हलाला, बहुविवाह और तीन तलाक से मुक्ति! UCC पर सीएम धामी का बड़ा बयान
noida Latest News
यूपी बनेगा वैश्विक हाईटेक मेडटेक हब, कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में आएगी क्रांति!
UGC New Rules
UGC के नियमों पर सवाल: कौन होता है इसका मुखिया, जानें कैसे होते हैं बड़े फैसले
alankar agnihotri
कौन हैं बरेली के ADM सौरभ दुबे? सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों पर दिए जवाब