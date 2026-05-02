सिद्धार्थनगर में रात के अंधेरे में गूंजीं गोलियां, पुलिस-बदमाश आमने-सामने, 4 शातिर गिरफ्तार

Siddharthnagar/Salman Aamir: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. चिल्हिया-केसारा नहर रोड पर थाना से महज 300 मीटर दूर पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि एंटी थेफ्ट प्रभारी ओपी मिश्रा बाल-बाल बच गए.

पुलिस को देर रात इनपुट मिला था कि शातिर बदमाश किसी वारदात की फिराक में इस रास्ते से गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही स्वाट टीम, एंटी थेफ्ट यूनिट, शोहरतगढ़ पुलिस और चिल्हिया थाना टीम ने संयुक्त घेराबंदी की. जैसे ही संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

अचानक हुई इस गोलीबारी में एंटी थेफ्ट प्रभारी ओपी मिश्रा को एक गोली छूते हुए निकल गई. इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. मौके पर ही पुलिस ने घेराबंदी और सख्ती बढ़ाते हुए चारों बदमाशों को दबोच लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये गिरोह लूट, चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में सक्रिय रहा है. हाल ही में कपिया चौराहे पर महिला से मंगलसूत्र छीनने की घटना में भी इनकी संलिप्तता सामने आ रही है.

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में देर रात तक सघन चेकिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किया है. पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है.

और पढे़ं: रिश्तों का खेल, कानून बेबस... ‘पिता-प्रबंधक’ ने बेटी को दिलाई फर्जी नौकरी, कुशीनगर मदरसे में बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा

प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में नाबालिग प्रेमिका चढ़ी मोबाइल टॉवर, इलाके में मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!