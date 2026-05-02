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सिद्धार्थनगर में रात के अंधेरे में गूंजीं गोलियां, पुलिस-बदमाश आमने-सामने, 4 शातिर गिरफ्तार

Siddharthnagar News:  सिद्धार्थनगर जिले में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई. चिल्हिया-केसारा नहर रोड पर थाना से महज 300 मीटर दूर पुलिया के पास हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके को दहला दिया. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 02, 2026, 12:40 PM IST
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फाइल फोटो
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Siddharthnagar/Salman Aamir: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के चिल्हिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार-शनिवार की दरम्यानी रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. चिल्हिया-केसारा नहर रोड पर थाना से महज 300 मीटर दूर पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि एंटी थेफ्ट प्रभारी ओपी मिश्रा बाल-बाल बच गए.

पुलिस को देर रात इनपुट मिला था कि शातिर बदमाश किसी वारदात की फिराक में इस रास्ते से गुजरने वाले हैं. सूचना मिलते ही स्वाट टीम, एंटी थेफ्ट यूनिट, शोहरतगढ़ पुलिस और चिल्हिया थाना टीम ने संयुक्त घेराबंदी की. जैसे ही संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी.

अचानक हुई इस गोलीबारी में एंटी थेफ्ट प्रभारी ओपी मिश्रा को एक गोली छूते हुए निकल गई. इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया. मौके पर ही पुलिस ने घेराबंदी और सख्ती बढ़ाते हुए चारों बदमाशों को दबोच लिया.

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पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ये गिरोह लूट, चोरी और स्नैचिंग की वारदातों में सक्रिय रहा है. हाल ही में कपिया चौराहे पर महिला से मंगलसूत्र छीनने की घटना में भी इनकी संलिप्तता सामने आ रही है.

मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में देर रात तक सघन चेकिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया. पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किया है. पुलिस इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मान रही है. 

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