पत्नी को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट, ससुर के संपत्ति नहीं देने पर दामाद का खूनी खेल

Gonda Crime News/ अतुल यादव: यूपी के गोंडा जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पति ने अपनी पत्नी को करंट लगाकर तड़पा तड़पाकर मार डाला. यही जब ससुर ने इसका विरोध किया तो वह उनकी भी जान लेने पर उतारू हो गया और गला दबाकर मारने की कोशिश की.जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उनक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला गोंडा जिले में परसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर गांव का है. जहां एक दामाद ने अपने ससुर के दूसरे को जमीन बैनामा किए जाने से नाराज होकर अपनी 28 वर्षीय पत्नी को उसके ही घर पर करंट लगा करके मौत के घाट उतार दिया. 28 वर्षीय पत्नी संगीता की मौत होने के बाद जब उसके पिता मंगल ने इसका विरोध किया तो दामाद पवन द्वारा उनकी भी गला दबा दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

वहीं मृतक का संगीता के शव को कब्जे में लेकर परसपुर थाने की पुलिस द्वारा पंचायत नामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर परसपुर थाने की पुलिस के साथ डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई है जिनके द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है. परसपुर थाने की पुलिस द्वारा आरोपी पति पवन को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दी गई है.

संपत्ति को लेकर हुआ विवाद

दरअसल राजापुर गांव के रहने वाले मंगल ने इकलौती पुत्री संगीता की शादी पवन के साथ की थी. शादी के दौरान ससुर मंगल ने दामाद पवन को पूरी संपत्ति देने का वादा भी किया था. लेकिन दामाद को संपत्ति ना देकर के दूसरे के नाम जमीन को बैनामा कर दिया. जिससे नाराज होकर के उसने पत्नी को करंट लगा करके मौत की घाट उतार दिया. वहीं इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है.

