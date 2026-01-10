Advertisement
यूपी के इस जिले में मिलेगा ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला का मजा, हूबहू तैयार होगा राज्य का पहला सस्पेंशन ब्रिज!

Supspension Bridge in UP: यूपी के इस जिले में ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की तर्ज पर एक झूला पुल बनाया जाएगा. यह पुल नगर के ऐतिहासिक जगह पर बनेगा और इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. पढ़िए पूरी डिटेल

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 10, 2026, 08:21 AM IST
balrampur news (AI Photo)
balrampur news (AI Photo)

पवन कुमार त्रिवारी/बलरामपुर: बलरामपुर नगर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले अति प्राचीन रानी तालाब को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है.  रानी तालाब के मध्य सस्पेंशन ब्रिज निर्माण की योजना को लेकर शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश से आई विशेषज्ञ टेक्निकल टीम ने स्थल परीक्षण (साइट इंस्पेक्शन) किया.  यह टीम आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ‘धीरू’ के आमंत्रण पर बलरामपुर पहुंची थी. यह तालाब आस्था का एक प्रतीक है. और जिले के लिए एक धरोहर माना जा रहा है.

बनेगा तालाब के बीच सस्पेंशन ब्रिज
प्रस्तावित योजना के अनुसार रानी तालाब स्थित शिवाजी मंदिर से हनुमानगढ़ी मंदिर तक तालाब के बीच सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा.  इस ब्रिज के बनने से न केवल दोनों धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन सुगम होगा, बल्कि नगर के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास को भी नई गति मिलेगी.

विभिन्न बिंदुओं पर गहन परीक्षण 
हिमाचल प्रदेश से आई टेक्निकल टीम में सुशांत सिंह, सौरभ सिंह और जसबीर सिंह शामिल रहे.  टीम ने स्थल पर पहुंचकर तालाब के जलस्तर, मिट्टी की संरचना, फाउंडेशन की संभावनाएं, सुरक्षा मानक और तकनीकी चुनौतियों सहित विभिन्न बिंदुओं पर गहन परीक्षण किया विशेषज्ञों ने ब्रिज की मजबूती, पर्यावरणीय संतुलन और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आंकड़े एकत्र किए. 

मिलेगा ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक स्वरूप
इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ‘धीरू’ ने कहा कि सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण बलरामपुर की ऐतिहासिक धरोहर को आधुनिक स्वरूप देगा.  यह ब्रिज श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिससे नगर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ शहर के सौंदर्यीकरण को भी प्राथमिकता देना है. 

fallback

तैयार होगी  विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट
टेक्निकल टीम द्वारा किए गए परीक्षण के बाद एक विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिज के डिजाइन, लागत और निर्माण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा.  इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर नगरवासियों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. स्थल परीक्षण के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि डी.पी. सिंह बैस, अधिशासी अधिकारी लाल चंद्र मौर्य, जेई सिविल अवनीश यादव, जेई जल धर्मेंद्र कुमार गौड़, गौरव मिश्र एवं शिवम मिश्र भी उपस्थित रहे.

TAGS

