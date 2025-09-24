लाठी-डंडा लेकर रातभर पहरा दे रहे ग्रामीण, चोर और ड्रोन की अफवाह ने सैकड़ों गांवों की उड़ाई नींद!
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2934960
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

लाठी-डंडा लेकर रातभर पहरा दे रहे ग्रामीण, चोर और ड्रोन की अफवाह ने सैकड़ों गांवों की उड़ाई नींद!

Basti News:  बीते एक महीने से बस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में चोर और ड्रोन को लेकर दहशत का माहौल है. लोग रात भर लाठी डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 24, 2025, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

राघवेंद्र सिंह/बस्‍ती: पूर्वांचल के कई जिलों में इन दिनों चोर और ड्रोन का खौफ है. लोग रातभर लाठी-डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं. चोर और ड्रोन के शोर में कई घरों में चोर अपना हाथ भी साफ कर ले रहे हैं. ताजा मामला बस्‍ती के कप्‍तानगंज थाना क्षेत्र के कटईया गांव में आया है. यहां संजू चौधरी के घर में अचानक चार चोर घुस गए, जब चोरों का विरोध किया तो धक्का देकर गिरा दिया और खुलेआम चोरों ने घर में रही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गए. 

दर्जनों गांवों में दहशत का माहौल 
बता दें कि बीते एक महीने से बस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में चोर और ड्रोन को लेकर दहशत का माहौल है. लोग रात भर लाठी डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं. चोरी की बढ़ती घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं. उन्‍हें लग रहा है कि चोर पहले ड्रोन से रेकी कर रहे हैं, उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. चोर और ड्रोन के शोर के बीच इन दिनों चोरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं. इसकी वजह से लोगों का शक यकीन में बदल रहा है कि चोर ही ड्रोन से रेकी कर रहे हैं. हालांकि पुलिस लगातार इन घटनाओं को अफवाह बता रही है. 

सूचना देने वाले ही चोर निकले 
पुलिस गांव गांव चौपाल लगा कर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में चोर और ड्रोन का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पुलिस को कई सूचनाएं चोरी और लूट की मिली. सूचना के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच की. कई घटनाएं ऐसी सामने आईं जिसमें सूचना दी उसी ने घटना को अंजाम दिया. कई लोगों ने झूठी सूचना दी. जांच के बाद इसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

घर-घर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही पुलिस 
उन्‍होंने बताया कि अफवाह को रोकने के लिए पुलिस लगातार जन संपर्क कर रही है. चौपाल लगा रही है. डोर टू डोर लोगों से मिल कर अफवाह न फैलाने की अपील कर रही है. ग्राम सुरक्षा समिति, चौकीदार और प्रधान को सक्रिय किया गया है. इससे अफवाह में काफी हद तक कमी आई है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. ड्रोन को लेकर भी पुलिस को काफी सूचनाएं मिली जिसकी जांच की गई, जब घटना स्थल पर पहुंचा गया तो किसी के पास से कोई वीडियो फोटो नहीं मिला.

यह भी पढ़ें : पत्नी को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट, ससुर के संपत्ति नहीं देने पर दामाद का खूनी खेल

यह भी पढ़ें : Balrampur News:पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, मानसिक रूप से था अस्वस्थ, पोस्टमॉर्टम के बाद आएगा मौत का सच

TAGS

Basti News

Trending news

Sambhal news
क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने की बड़ी मांग
Amethi news
कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की SDM,कुर्सी पर बैठते ही अफसरों को सुनाए धड़ाधड़ फरमान
Mathura News
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा-वृंदावन दौरा कल, हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था
Banda News
बांदा में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा की टक्कर से मासूम की मौत,
Deoria news
देवरिया में विवादित पोस्टर हटाने पर मचा बवाल, विरोध में धरने पर बैठे हिंदू संगठन
Sitapur news
सीतापुर में हेडमास्टर ने बीएसए पर बेल्ट से किया हमला, वजह जानकर चौक जाएंगे आप!
Deoria news
देवरिया में बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक,दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार
Sonbhadra News
सोनभद्र में एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार
ration card news
यूपी के इस जिले के 83 हजार लोगों को इस महीने नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, जानिये वजह
Muzaffarnagar news
डिप्टी मैनेजर हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 आरोपी गिरफ्तार
;