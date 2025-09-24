लाठी-डंडा लेकर रातभर पहरा दे रहे ग्रामीण, चोर और ड्रोन की अफवाह ने सैकड़ों गांवों की उड़ाई नींद!

राघवेंद्र सिंह/बस्‍ती: पूर्वांचल के कई जिलों में इन दिनों चोर और ड्रोन का खौफ है. लोग रातभर लाठी-डंडे लेकर पहरा दे रहे हैं. चोर और ड्रोन के शोर में कई घरों में चोर अपना हाथ भी साफ कर ले रहे हैं. ताजा मामला बस्‍ती के कप्‍तानगंज थाना क्षेत्र के कटईया गांव में आया है. यहां संजू चौधरी के घर में अचानक चार चोर घुस गए, जब चोरों का विरोध किया तो धक्का देकर गिरा दिया और खुलेआम चोरों ने घर में रही नगदी और जेवर लेकर फरार हो गए.

दर्जनों गांवों में दहशत का माहौल

बता दें कि बीते एक महीने से बस्ती के विभिन्न थाना क्षेत्र के दर्जनों गांवों में चोर और ड्रोन को लेकर दहशत का माहौल है. लोग रात भर लाठी डंडे लेकर रखवाली कर रहे हैं. चोरी की बढ़ती घटनाओं से ग्रामीण दहशत में हैं. उन्‍हें लग रहा है कि चोर पहले ड्रोन से रेकी कर रहे हैं, उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. चोर और ड्रोन के शोर के बीच इन दिनों चोरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं. इसकी वजह से लोगों का शक यकीन में बदल रहा है कि चोर ही ड्रोन से रेकी कर रहे हैं. हालांकि पुलिस लगातार इन घटनाओं को अफवाह बता रही है.

सूचना देने वाले ही चोर निकले

पुलिस गांव गांव चौपाल लगा कर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बाद भी लोगों में चोर और ड्रोन का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है. सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि पुलिस को कई सूचनाएं चोरी और लूट की मिली. सूचना के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच की. कई घटनाएं ऐसी सामने आईं जिसमें सूचना दी उसी ने घटना को अंजाम दिया. कई लोगों ने झूठी सूचना दी. जांच के बाद इसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

घर-घर लोगों को समझाने का प्रयास कर रही पुलिस

उन्‍होंने बताया कि अफवाह को रोकने के लिए पुलिस लगातार जन संपर्क कर रही है. चौपाल लगा रही है. डोर टू डोर लोगों से मिल कर अफवाह न फैलाने की अपील कर रही है. ग्राम सुरक्षा समिति, चौकीदार और प्रधान को सक्रिय किया गया है. इससे अफवाह में काफी हद तक कमी आई है. अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. ड्रोन को लेकर भी पुलिस को काफी सूचनाएं मिली जिसकी जांच की गई, जब घटना स्थल पर पहुंचा गया तो किसी के पास से कोई वीडियो फोटो नहीं मिला.

यह भी पढ़ें : पत्नी को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट, ससुर के संपत्ति नहीं देने पर दामाद का खूनी खेल

यह भी पढ़ें : Balrampur News:पुलिया के नीचे मिला युवक का शव, मानसिक रूप से था अस्वस्थ, पोस्टमॉर्टम के बाद आएगा मौत का सच