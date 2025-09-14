Basti News:गांव-गांव गूंजा ‘जागते रहो’.....लाठी-डंडों से पहरेदारी में जुटे लोग, बस्ती में चोरों के गैंग से मचा आतंक

Basti/Raghavendra singh: बस्ती के जनपद में इन दिनों चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग दिन-रात सहमे हुए हैं.पिछले एक महीने में चोरी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. हालात यह हैं कि लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए खुद लाठी-डंडा लेकर रात-रात भर पहरा देने को मजबूर हैं. गांवों में ‘जागते रहो’ के नारे गूंज रहे हैं, जबकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है.

चौकीदार का घर भी सुरक्षित नहीं

गौर थाना क्षेत्र के गोभिया गांव में चोरों ने उस चौकीदार के घर को भी नहीं छोड़ा, जो गांव की सुरक्षा में तैनात था. चोरों ने दिन-दहाड़े घर में घुसकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. इस घटना ने ग्रामीणों के मन में भय और गहरा कर दिया है. वहीं छावनी, परसरामपुर और हरैया थाना क्षेत्र में भी आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं.

खौफ का आलम

चोरों का खौफ ऐसा है कि ग्रामीण अब बाहरी व्यक्तियों को शक की नजर से देखने लगे हैं. कई बार गांवों में अजनबी व्यक्तियों को चोर समझकर उनकी पिटाई भी कर दी गई. रात में किसी गांव में किसी का काम से जाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है. ग्रामीण बताते हैं कि पुलिस का भरोसा टूट चुका है, इसलिए वे खुद अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं.

पुलिस की सफाई और अपील

सीओ संजय सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. सीओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना पुलिस को दें, साथ ही किसी निर्दोष के साथ हाथापाई जैसी अनहोनी न होने दें.

