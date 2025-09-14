Basti News:गांव-गांव गूंजा ‘जागते रहो’.....लाठी-डंडों से पहरेदारी में जुटे लोग, बस्ती में चोरों के गैंग से मचा आतंक
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2921856
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Basti News:गांव-गांव गूंजा ‘जागते रहो’.....लाठी-डंडों से पहरेदारी में जुटे लोग, बस्ती में चोरों के गैंग से मचा आतंक

Basti News: बस्ती जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है. लोग रात-रातभर लाठी-डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं.  पुलिस की गश्त पर सवाल उठ रहे हैं. सीओ ने जांच और चोरों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 14, 2025, 03:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Basti News:गांव-गांव गूंजा ‘जागते रहो’.....लाठी-डंडों से पहरेदारी में जुटे लोग, बस्ती में चोरों के गैंग से मचा आतंक

Basti/Raghavendra singh: बस्ती के जनपद में इन दिनों चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग दिन-रात सहमे हुए हैं.पिछले एक महीने में चोरी की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसने पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है. हालात यह हैं कि लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए खुद लाठी-डंडा लेकर रात-रात भर पहरा देने को मजबूर हैं. गांवों में ‘जागते रहो’ के नारे गूंज रहे हैं, जबकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोगों का भरोसा लगातार कम होता जा रहा है.

चौकीदार का घर भी सुरक्षित नहीं
गौर थाना क्षेत्र के गोभिया गांव में चोरों ने उस चौकीदार के घर को भी नहीं छोड़ा, जो गांव की सुरक्षा में तैनात था. चोरों ने दिन-दहाड़े घर में घुसकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया.  इस घटना ने ग्रामीणों के मन में भय और गहरा कर दिया है. वहीं छावनी, परसरामपुर और हरैया थाना क्षेत्र में भी आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं.

खौफ का आलम
चोरों का खौफ ऐसा है कि ग्रामीण अब बाहरी व्यक्तियों को शक की नजर से देखने लगे हैं.  कई बार गांवों में अजनबी व्यक्तियों को चोर समझकर उनकी पिटाई भी कर दी गई.  रात में किसी गांव में किसी का काम से जाना अब जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है. ग्रामीण बताते हैं कि पुलिस का भरोसा टूट चुका है, इसलिए वे खुद अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की सफाई और अपील
सीओ संजय सिंह ने बताया कि चोरी की घटनाओं को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि तहरीर के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है. सीओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना पुलिस को दें, साथ ही किसी निर्दोष के साथ हाथापाई जैसी अनहोनी न होने दें.

यह भी पढ़ें:  Unnao IT Raid: उन्नाव में IT की कार्रवाई चौथे दिन भी जारी, ओलिव ग्रुप, रेडटेप समेत कई जगहों पर रेड

 

 

TAGS

Basti News

Trending news

Basti News
गांव-गांव गूंजा ‘जागते रहो’......लाठी-डंडों से पहरेदारी में जुटे लोग
Sambhal news
20 साल बाद BSP नेता को मिला जमीन पर कब्जा, रफत उल्ला ने की CM योगी की तारीफ
Noida
यूपी के इस जिले में दौड़ेंगी 10 नई बसें, शहर-गांवों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
hamirpur news
लूटो... लूटो... फिल्मी अंदाज में पेड़ पर चढ़कर बंदर बरसाने लगा नोटों की गड्डी
Prayagraj news
प्रयागराज का फाफामऊ ब्रिज जल्द खुलेगा, यात्रियों को अब नहीं झेलना पड़ेगा डायवर्जन!
hamirpur news
TET का खौफ! टीचर ने फांसी लगाकर दे दी अपनी जान, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
leopard
एक ही फ्रेम में लेपर्ड, गाय और जंगली सूअर,जंगल की सड़क पर दिखा अनोखा और दुर्लभ नजारा
Pandit Chhannulal Mishra
पद्मविभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत बिगड़ी, बीएचयू में भर्ती
Emergency Call Box
फोन मिलाने का झंझट खत्म!सिर्फ एक बटन दबाते ही मिलेगी मदद,मिनटों में हाजिर होगी पुलिस
jaunpur news
यूपी में डबल मर्डर से सनसनी,दो भाइयों की गोली मारकर हत्या,घात लगाकर बैठे थे बदमाश
;