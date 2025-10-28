Advertisement
सुल्तानपुर में एक रात में दो एनकाउंटर, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली

Sultanpur Encounter: सुल्तानपुर जिले में सोमवार रात पुलिस ने दो मुठभेड़ में 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीन के पैर में गोली लगी. सभी अंबेडकरनगर जिले के रहने वाले हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:03 AM IST
Sultanpur News: उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. सुल्तानपुर जिले में सोमवार रात दो अलग-अलग जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी. जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं कुल पांच बदमाशों को गिरफ्तार करने में पुलिस सफल रही.

मोतिगरपुर में पहला एनकाउंटर
पहली घटना मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के बेलवारी मोड पर हुई जयसिंहपुर के क्षेत्राधिकारी रामकृष्ण चतुर्वेदी ने बताया कि सोमवार रात मोतिगरपुर पुलिस बेलवारी मोड पर गस्त पर थी. इसी दौरान लंभुआ की तरफ से एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगे. पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो बाइक सवार दो बदमाश उतरकर भागने लगे.

अंबेडकरनगर के रहने वाले
पुलिस लगातार उनके पीछे थी बदमाशों ने जब अपने आपको घिरता देखा तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया. जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी बदमाशों पर फायर किया गया. जिससे दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. जिनका नाम नीरज लोना उर्फ जेलर व समीर उर्फ समर लोना है. दोनों अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर फिरोजपुर गांव के रहने वाले हैं. दोनों का अपराधिक इतिहास है.

कोतवाली देहात में दूसरी मुठभेड़
वहीं दूसरे मुठभेड़ कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पखरौली रेलवे क्रॉसिंग पर हुई. सीओ लंभुआ रमेश कुमार ने बताया कि रात में जब देहात कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. उसी समय पखरौली रेलवे क्रॉसिंग पर बाइक सवार तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए. रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगे कुछ दूरी पर जाकर उनकी बाइक फिसल कर गिर गई जिस पर बैठे तीनों व्यक्ति जमीन पर गिर गए.

बदमाशों पर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे
वहीं एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश मुकेश के पैर में गोली लगी. जिससे वह घायल हो गया. दो अन्य बदमाश राज उर्फ छोटू व लालू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. तीनों अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं. इन सभी के ऊपर भी लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मामले विभिन्न जनपदों के थानों में दर्ज हैं.

