Zee UP-Uttarakhandबस्ती

UP Road Accidents : शादी से लौटते वक्त सड़क हादसों का कहर; कहीं दो की मौत, कहीं युवक लापता, हाईवे पर टक्कर के बाद बवाल

UP Road Accidents : उत्तर प्रदेश में हादसों का कहर जारी है. आज कि ही बात करें तो यूपी के तीन जिलें में भीषण हादसे हुए. जिसमें कई लोगों की जान चली गई वही कई लोग घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:38 AM IST
UP Road Accidents : शादी से लौटते वक्त सड़क हादसों का कहर; कहीं दो की मौत, कहीं युवक लापता, हाईवे पर टक्कर के बाद बवाल

UP Road Accidents: उत्तर प्रदेश में हादसों का कहर जारी है. आज कि ही बात करें तो यूपी के तीन जिलें में भीषण हादसे हुए. जिसमें कई लोगों की जान चली गई वही कई लोग घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गए.

गोंडा में हादसे 
गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा अयोध्या-गोंडा मार्ग पर डुमरियाडीह कस्बे के पास हुआ.  जानकारी के अनुसार पाठक पुरवा वजीरगंज निवासी 25 वर्षीय विशाल, 24 वर्षीय अनिल और 24 वर्षीय राजकुमार शादी समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहे थे.  इसी दौरान रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. 

मृतकों के घर में कोहराम
सूचना मिलते ही डुमरियाडीह चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी काजी देवर भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने विशाल और अनिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजकुमार का इलाज जारी है. घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के घर में कोहराम मच गया. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

नहर पुल से गिरी बाइक, एक युवक लापता
मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के घिरोर रोड स्थित नहर पुल पर भी देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. शादी समारोह में शामिल होने जा रहे दो बाइक सवार युवक अचानक अनियंत्रित होकर बाइक सहित नहर में गिर गए. बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे वाहन की तेज लाइट पड़ने से चालक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सीधे नहर में जा गिरी

पुलिस और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और बचाव दल ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया. एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा युवक लापता है. लापता युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और एसडीआरएफ टीम को भी मौके पर बुलाया गया है.

ट्रक की टक्कर से चार वाहन भिड़े
दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर शहर कोतवाली क्षेत्र के सिसाना गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में चार वाहन आपस में टकरा गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दुर्घटना में एक साइकिल सवार किशोर सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.

दो पक्षों में विवाद 
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के बाद सड़क पर गिरे सामान को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. इस दौरान हाईवे पर लात-घूंसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

 

UP Road Accidents

