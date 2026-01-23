Advertisement
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Balrampur Road Accident: डीसीएम-ई-रिक्शा की आमने-सामने की भिडंत में 2 की मौत, 5 गंभीर घायल

Balrampur Road Accident: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में डीसीएम और ई रिक्शा की आमने सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए. 

Last Updated: Jan 23, 2026, 06:31 AM IST
balrampur news
balrampur news

 

पवन कुमार तिवारी/बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर जनपद के थाना गौरा चौराहा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशनपुर में गुरुवार रात करीब 10 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया.  डीसीएम और ई-रिक्शा की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और ई-रिक्शा सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही गौरा पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया.

सिद्धार्थनगर से आ रहे थे सभी
थानाध्यक्ष गौरा चौराहा के अनुसार, ई-रिक्शा पर सवार सभी लोग सिद्धार्थनगर से आ रहे थे. ई रिक्शा में सवार सभी गागापुर, थाना तिलोकपुर, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलते ही गौरा पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल भिजवाया गया. जहां इलाज के दौरान दो लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को बहाल कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

balrampur road accidentbalrampur news

