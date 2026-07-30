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जातीय समीकरण का प्रभाव, फिर भी काम पर पड़ता है वोट... जानिए बस्ती की 5 सीटों पर सियासी समीकरण

Basti Elections 2027: बस्ती में पांच विधानसभा सीटें हैं. 2022 के चुनाव में यहां से बीजेपी को करारी हार मिली थी. ऐसे में इस बार 2027 के चुनाव में बीजेपी की नजर में यहां की सीटें काफी अहम मानी जा रही हैं. आइए जानते हैं बस्ती की पांच सीटों पर जनता की राय क्या है?.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 30, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:50 PM IST
जातीय समीकरण का प्रभाव, फिर भी काम पर पड़ता है वोट... जानिए बस्ती की 5 सीटों पर सियासी समीकरण

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