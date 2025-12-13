Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3039157
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Gonda Dense Fog: कड़कती ठंड से हाल बेहाल, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा इतना है गोंडा में कोहरा, विजिबिलिटी आज भी शून्य

Gonda Weather: गोंडा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है. गोंडा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते सुबह होते-होते विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है. यहां फॉग की चादर बिछी हुई है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 13, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda News
Gonda News

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है. ऐसे में कड़ाके की ठंड होने के साथ गोंडा में देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है.  गोंडा जिले में बीते 4 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है. लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. जिधर देखो उधर कोहरे की चादर बिछी हुई है. बात करें 13 दिसंबर की तो,  गोंडा जिले का आज तापमान 12 डिग्री पहुंच गया है  तापमान में लगातार गिरावट होने के कारण लगातार हो रहा घना कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. देर रात से ही गोंडा में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है विजिबिलिटी शून्य पहुंच चुकी है.

कितना है गोंडा जिले का AQI
 गोंडा जिले का AQI 289 पहुंच चुका है. ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.  सबसे ज्यादा सांस के मरीजों को दिक्कत हो रही है. जिन वाहनों की स्पीड 50 होती थी उन वाहनों की स्पीड घना कोहरा होने के कारण 5-10 पहुंच गई है, सावधानीपूर्वक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हैं.

कई ट्रेनें -बसें प्रभावित
अत्यधिक घना कोहरा होने के कारण कई ट्रेनें प्रभावित है दो से तीन घंटे लेट चल रही है इसके साथ ही साथ रोडवेज बसें भी प्रभावित है.लाइटों का सहारा लेकर के वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं.  स्कूली बच्चे भी कोचिंग और विद्यालय इस घने कोहरे में पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

एडवाइजरी जारी
शीतलहर घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की है. लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं. गोंडा मौसम विभाग द्वारा भी घने कोहरा होने के कारण लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लाइटों का सहारा ले फाग वाली लाइट अपने वाहनों में सभी लगवाएं. अपने निर्धारित स्पीड से कम वाहन चलाएं ताकि इस गाने कोहरे में उन्हें दिक्कत ना हो.  बाहर जाते समय ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करने की अपील की गई है. 

Gonda Dense Fog: गोंडा में घने कोहरे ने छीनी वाहनों की रफ्तार, लुढ़का पारा, विजिबिलिटी शून्य

UP Cold Wave Alert: सुबह धुंध तो रात में सिहरन, किटकिटा रहे दांत, यूपी के 22 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का कोहराम, अलर्ट जारी

TAGS

gonda weathergonda cold wave

Trending news

gonda weather
ठंड से हाल बेहाल, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा इतना है गोंडा में कोहरा, विजिबिलिटी शून्य
up bjp adhyaksh chunav live
UP BJP Adhyaksh Chunav Live: कौन बनेगा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? आज नामांकन, पंकज चौधरी रेस में आगे
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में शीतलहर-बारिश-बर्फबारी का ट्रिपल अटैक,माइनस जा सकता है पारा,2 दिन कठिन!
Gorakhpur News
कपड़े उतारो तब होगा अल्ट्रासाउंड....जिला महिला अस्पताल में डॉक्टर की शर्मनाक हरकत
Kanpur
धनंजय, अखिलेश के पैर के बराबर नहीं....कानपुर में माता प्रसाद पांडे का पलटवार
Allahabad High Court
DSP तंजील अहमद हत्याकांड में सजा पर हाईकोर्ट जजों में मतभेद, हैरान करने वाला मामला
Om Prakash Rajbhar
यूपी में NDA को तगड़ा झटका! पंचायत चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने मारी पलटी
UP Assembly Winter session
19 से 24 दिसंबर तक चलेगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, SIR पर हंगामे के आसार
IPS Transfer
उत्तराखंड में 15 IPS अफसरों का तबादला, नए साल से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
Hapur News
यूपी का ये जिला भरेगा विकास की उड़ान, निवेश के साथ खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते