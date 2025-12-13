Gonda Dense Fog: कड़कती ठंड से हाल बेहाल, हाथ से हाथ नहीं दिख रहा इतना है गोंडा में कोहरा, विजिबिलिटी आज भी शून्य

अतुल कुमार यादव/गोंडा: गोंडा समेत पूरे उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड हो रही है. ऐसे में कड़ाके की ठंड होने के साथ गोंडा में देर रात से ही घना कोहरा छाया हुआ है. गोंडा जिले में बीते 4 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है. लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. जिधर देखो उधर कोहरे की चादर बिछी हुई है. बात करें 13 दिसंबर की तो, गोंडा जिले का आज तापमान 12 डिग्री पहुंच गया है तापमान में लगातार गिरावट होने के कारण लगातार हो रहा घना कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. देर रात से ही गोंडा में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है विजिबिलिटी शून्य पहुंच चुकी है.

कितना है गोंडा जिले का AQI

गोंडा जिले का AQI 289 पहुंच चुका है. ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा सांस के मरीजों को दिक्कत हो रही है. जिन वाहनों की स्पीड 50 होती थी उन वाहनों की स्पीड घना कोहरा होने के कारण 5-10 पहुंच गई है, सावधानीपूर्वक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हैं.

कई ट्रेनें -बसें प्रभावित

अत्यधिक घना कोहरा होने के कारण कई ट्रेनें प्रभावित है दो से तीन घंटे लेट चल रही है इसके साथ ही साथ रोडवेज बसें भी प्रभावित है.लाइटों का सहारा लेकर के वहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं. स्कूली बच्चे भी कोचिंग और विद्यालय इस घने कोहरे में पैदल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

एडवाइजरी जारी

शीतलहर घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की है. लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं. गोंडा मौसम विभाग द्वारा भी घने कोहरा होने के कारण लोगों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है। कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लाइटों का सहारा ले फाग वाली लाइट अपने वाहनों में सभी लगवाएं. अपने निर्धारित स्पीड से कम वाहन चलाएं ताकि इस गाने कोहरे में उन्हें दिक्कत ना हो. बाहर जाते समय ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का उपयोग करने की अपील की गई है.

