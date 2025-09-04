Basti News: 27 साल बाद मिला इंसाफ... टीचर की बकाया सैलरी चुकाने के लिए नीलाम होगा DIOS कार्यालय, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2908592
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

Basti News: 27 साल बाद मिला इंसाफ... टीचर की बकाया सैलरी चुकाने के लिए नीलाम होगा DIOS कार्यालय, जानिए क्या है पूरा मामला

Basti News: 27 साल की लंबी कानूनी जंग आखिरकार शिक्षक चंद्रशेखर के पक्ष में खत्म हुई. बस्ती जिला सत्र न्यायालय की सिविल जज जूनियर डिवीजन ने बड़ा आदेश सुनाते हुए डीआईओएस कार्यालय की नीलामी कराने का फरमान जारी कर दिया है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Basti News/राघवेंद्र सिंह: बस्ती जिला सत्र न्यायालय की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने आखिरकार डीआईओएस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दे दिया है. 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय की कुर्की की जाएगी. 27 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़ित शिक्षक को न्यायालय से इंसाफ मिला है.

क्या है पूरा मामला?
नेशनल इंटर कॉलेज हर्रेया  के शिक्षक चंद्रशेखर ने 14.38 लाख रुपये के बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में निर्णय देते हुए बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था. साथ ही, यह भी कहा गया था कि यदि 90 दिनों में भुगतान नहीं किया गया तो डीआईओएस कार्यालय की बिल्डिंग की नीलामी कर दी जाएगी. लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद अब कोर्ट ने 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय की नीलामी का आदेश दिया है.

कोर्ट में वाद दाखिल कर वेतन की मांग 
बता दें, 1991 में शिक्षक चंद्रशेखर की नियुक्ति नेशनल इंटर कॉलेज हरेया में प्रबंधन कोटे से हुई थी. 7 जुलाई 1991 से उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन शुरू किया. वे लगातार पढ़ाते रहे, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल कर वेतन की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

लंबी सुनवाई के बाद 2005 में कोर्ट ने चंद्रशेखर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 14,38,104 रुपये बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया. लेकिन विद्यालय ने आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट ने डीआईओएस को भुगतान करने का निर्देश दिया. इसके बाद भी भुगतान न होने पर 2006 में कोर्ट ने सीआईएस के खाते को सीज किया, लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण भुगतान संभव नहीं हो सका.

4 अक्टूबर को नीलामी का आदेश
इसके बाद भी लगातार नोटिस जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ. नतीजतन, कोर्ट ने डीआईओएस कार्यालय और कैंपस को कुर्क करने का आदेश दिया. आदेश के तहत न्यायालय अमीन रजवंत सिंह अपनी टीम के साथ डीआईओएस कार्यालय पहुंचे और कुर्की का नोटिस चस्पा किया. नोटिस में 90 दिन में भुगतान करने का निर्देश था. लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने पर अब कोर्ट ने 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय की नीलामी का आदेश जारी किया है.

डीआईओएस का बयान
इस मामले में डीआईओएस जगदीश शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और बस्ती न्यायालय में याचिकाएं लंबित हैं. मामला विभाग के उच्च अधिकारियों और शासन के संज्ञान में है. यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

और पढे़ं: यूपी के एक और जिले में खत्म होगा महाजाम! रिंग रोड पर बनेंगे 4 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ब्रिज और 5 अंडरपास, 53 गांवों के किसान होंगे मालामाल
 

TAGS

Basti News

Trending news

Basti News
27 साल बाद मिला इंसाफ... टीचर की बकाया सैलरी चुकाने के लिए नीलाम होगा DIOS कार्यालय
Hardoi News
हरदोई में ऑनर किलिंग, बहन की लव मैरिज से नाराज दिव्यांग भाई ने सिर में मारी गोली
Pilibhit news
सुनिए जी, समोसा लेते आइएगा... पति लाना भूल गया, फिर ससुराल वालों ने कर दी दे पिटाई
Sonbhadra News
हम बिजली नहीं काटेंगे, एसडीओ से बात कीजिए... बिजली विभाग के जेई ने की अनसुनी, फिर..
aligarh news
इलाज के लिए नहीं भेजा...कैदी की मौत से मचा बवाल
Aligarh Women Jumped From Roof
पति बोला कूद जाओ.. और महिला ने छत से लगा दी छलांग! दहेज की आग ने फिर छीनी मुस्कान
Mathura News
काजल... काजल... कहां हो तुम? सुहागरात के दो दिन बाद नई नवेली दुल्हन ने किया कांड
aligarh news
ट्रक ड्राइवर की बेटी से इंटरनेशनल बैडमिंटन तक का सफर... कनक सिंह बनीं भारत की शान!
Gorakhpur News
औद्योगिक विकास का नया हब बनेगा गोरखपुर, 2251 करोड़ रुपये का सीएम योगी ने दिया गिफ्ट
jaunpur news
जौनपुर: बैंक मित्र से ढाई लाख की लूट, बदमाशों ने छीना कैश से भरा बैग, हमले में घायल
;