Basti News: 27 साल बाद मिला इंसाफ... टीचर की बकाया सैलरी चुकाने के लिए नीलाम होगा DIOS कार्यालय, जानिए क्या है पूरा मामला

Basti News/राघवेंद्र सिंह: बस्ती जिला सत्र न्यायालय की सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने आखिरकार डीआईओएस कार्यालय को कुर्क करने का आदेश दे दिया है. 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय की कुर्की की जाएगी. 27 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़ित शिक्षक को न्यायालय से इंसाफ मिला है.

क्या है पूरा मामला?

नेशनल इंटर कॉलेज हर्रेया के शिक्षक चंद्रशेखर ने 14.38 लाख रुपये के बकाया भुगतान को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने शिक्षक के पक्ष में निर्णय देते हुए बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था. साथ ही, यह भी कहा गया था कि यदि 90 दिनों में भुगतान नहीं किया गया तो डीआईओएस कार्यालय की बिल्डिंग की नीलामी कर दी जाएगी. लेकिन 90 दिन बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद अब कोर्ट ने 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय की नीलामी का आदेश दिया है.

कोर्ट में वाद दाखिल कर वेतन की मांग

बता दें, 1991 में शिक्षक चंद्रशेखर की नियुक्ति नेशनल इंटर कॉलेज हरेया में प्रबंधन कोटे से हुई थी. 7 जुलाई 1991 से उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में अध्यापन शुरू किया. वे लगातार पढ़ाते रहे, लेकिन उनका वेतन भुगतान नहीं किया गया. इसके बाद उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल कर वेतन की मांग की.

लंबी सुनवाई के बाद 2005 में कोर्ट ने चंद्रशेखर के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 14,38,104 रुपये बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया. लेकिन विद्यालय ने आदेश का पालन नहीं किया तो कोर्ट ने डीआईओएस को भुगतान करने का निर्देश दिया. इसके बाद भी भुगतान न होने पर 2006 में कोर्ट ने सीआईएस के खाते को सीज किया, लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण भुगतान संभव नहीं हो सका.

4 अक्टूबर को नीलामी का आदेश

इसके बाद भी लगातार नोटिस जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ. नतीजतन, कोर्ट ने डीआईओएस कार्यालय और कैंपस को कुर्क करने का आदेश दिया. आदेश के तहत न्यायालय अमीन रजवंत सिंह अपनी टीम के साथ डीआईओएस कार्यालय पहुंचे और कुर्की का नोटिस चस्पा किया. नोटिस में 90 दिन में भुगतान करने का निर्देश था. लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी भुगतान न होने पर अब कोर्ट ने 4 अक्टूबर को डीआईओएस कार्यालय की नीलामी का आदेश जारी किया है.

डीआईओएस का बयान

इस मामले में डीआईओएस जगदीश शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय और बस्ती न्यायालय में याचिकाएं लंबित हैं. मामला विभाग के उच्च अधिकारियों और शासन के संज्ञान में है. यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.

