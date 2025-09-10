Uttar Pradesh News: बलरामपुर में दो मासूमों के लिए सांप बना 'काल', सोते वक्त डसा, मची चीख-पुकार
Uttar Pradesh News: बलरामपुर में दो मासूमों के लिए सांप बना 'काल', सोते वक्त डसा, मची चीख-पुकार

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छत पर सो रहे दो सगे भाई बहन को जहरीले करैत ने डस लिया है. इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. परिजनों को ढांढ़स बंधाते हुए आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने का बात की गई.

 

Sep 10, 2025
Uttar Pradesh News: बलरामपुर जनपद के ललिया थाना क्षेत्र के कोड़ी गांव में सोमवार देर रात एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को शोक में डाल दिया कर दिया.छत पर सो रहे दो मासूम बच्चों को जहरीले करैत सांप ने डस लिया, जिससे इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना ने न केवल परिजनों को बल्कि पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है।

क्या है पूरा मामला ?
मृतक बच्चों की पहचान 12 वर्षीय शिवानी और 8 वर्षीय शुभम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, शुभम अपनी मां सुशीला के साथ करीब तीन महीने पहले मामा रामशंकर गौतम के घर आया था. रोज की तरह सोमवार की रात भी पूरा परिवार घर की छत पर सो रहा था.  रात लगभग ढाई बजे रामशंकर की पत्नी उर्मिला की नींद खुली तो उसने देखा कि करैत सांप शिवानी के गले में लिपटा हुआ है. उसके शोर मचाने पर परिजन और पड़ोसी तुरंत मौके पर पहुंच गए. सांप को मार तो दिया गया, लेकिन तब तक वह शिवानी और शुभम को डस चुका था.

स्थानीय डॉक्टर से जिला अस्पताल रेफर किया गया
दोनों की हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले स्थानीय डॉक्टर के पास ले जाया गया और बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों ने एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. मंगलवार सुबह करीब सात बजे शुभम की मौत हो गई और थोड़ी ही देर बाद शिवानी ने भी दम तोड़ दिया

घटना के बाद परिजनों को आर्थिक राहत की बात 
घटना की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार संतोष यादव और राजस्व निरीक्षक सुरेश यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को ढांढ़स बंधाते हुए आपदा राहत कोष से चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। प्रशासनिक मदद की बात भले ही की जा रही हो, लेकिन बच्चों की असमय मौत से परिवार की पीड़ा शब्दों में बयां करना मुश्किल है

हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल 
कोड़ी गांव में इस हादसे के बाद मातम पसर गया है। हर कोई मासूम बच्चों की असामयिक मौत पर गमजदा है. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश और उमस के मौसम में सांपों की सक्रियता बढ़ जाती है, ऐसे में लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. यह हादसा सभी के लिए एक गहरी सीख भी है कि सावधानी से ही ऐसी त्रासदियों को टाला जा सकता है.

 

