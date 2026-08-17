दो बार सांसद, असम में जीत के शिल्पकार... जानें कौन हैं हरीश द्विवेदी? BJP की नई टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

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Who is Harish Dwivedi: भारतीय जनता पार्टी ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को नितिन नबीन की नई टीम में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. बीजेपी के नए पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है. हरीश द्विवेदी को असम प्रभारी बनाया गया था. बीजेपी ने असम में शानदार जीत दर्ज की. असम में जीत के बाद हरीश द्विवेदी का पार्टी में कद और बढ़ गया. अब उन्हें पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. आइए जानते हैं कौन हैं हरीश द्विवेदी?
हरीश द्विवेदी के बारे में
जानकारी के मुताबिक, हरीश द्विवेदी यूपी के बस्ती जनपद के तेलियाजोत गांव के रहने वाले हैं. हरीश द्विवेदी का जन्म 22 अक्टूबर को साधु शरण दुबे के घर हुआ था. उनकी माता का नाम यशोदा देवी है. हरीश द्विवेदी का विवाह विनीता द्विवेदी से साल 2006 में हुआ था. हरीश और विनीता को एक बेटा और एक बेटी हैं. हरीश द्विवेदी ने दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है.
दो बार के सांसद बने
हरीश द्विवेदी पढ़ाई के समय ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ गए थे. एबीवीपी में उन्हें कई जिम्मेदारियां सौंपी गईं. 2004 में बीजेपी से जुड़ने के बाद वह साल 2012 में बस्ती सदर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार का सामना करना पड़ा. बसपा के जितेंद्र कुमार ने उन्हें हरा दिया था. इसके बाद वह साल 2014 में बस्ती से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर पहली बार सांसद बने. साल 2019 में दूसरी बार सांसद बने.
इन पदों पर रह चुके हैं
बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने हरीश द्विवेदी को असम का प्रभारी बनाया. उनके नेतृत्व में असम में बीजेपी ने जीत दर्ज की. इसके बाद हरीश द्विवेदी को राजस्थान नगर निगम चुनाव का प्रभारी बनाया गया. वह बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं. इसके अलावा संसद की ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी रह चुके हैं. कोयला मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं.
ब्राह्मणों के बड़े नेता
हरीश द्विवेदी को राजस्थान में होने वाले निकाय चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया है. वर्तमान में वह असम भाजपा के प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे. हरीश द्विवेदी ब्राह्मण परिवार से आते हैं. ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाए जाने का फायदा पार्टी को हो सकता है. वह ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं.