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संतकबीरनगर में सरेराह युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या;आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की दुकान बाइक फूंकी, इलाके में तनाव

संतकबीरनगर में गुरुवार रात एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. युवक रात को बभनी चौराहे से बाइक से अपने गांव जा रहा था. इसी दौरान बाइक से पीछा कर रहे आरोपी ने उसे रोका और गले पर तलवार से वार किया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 19, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:20 AM IST
संतकबीरनगर में सरेराह युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या;आक्रोशित भीड़ ने आरोपी की दुकान बाइक फूंकी, इलाके में तनाव
Image Credit: sant kabir nagar

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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