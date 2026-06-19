चचेरे भाई का आरोप- तलवार से हमला कर आनंद की हत्या

घटना बखिरा थाना क्षेत्र के बभनी चौराहे के पास की है. जानकारी के मुताबिक मृतक आनंद (30) वर्ष पुत्र इंद्रेश कोलकी चमरसन गांव का रहने वाला था. प्रत्यक्षदर्शी और मृतक के चचेरे भाई रोहित ने बताया कि आनंद टाइल्स लगाने का काम करता था. वह मशीन देने के लिए बभनी चौराहे पर आया था. उसके बाद कुछ सामान खरीदकर वह घर वापस लौट रहा था. इसी दौरान पास के गांव का रहने वाला नासिर अली वहां पहुंचा और नासिर ने आनंद की गर्दन पर धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया जिससे उसकी मौत हो गई. घटना में कुछ और लोग भी शामिल थे. मृतक की पत्नी मीना ने कहा कि हमको जान के बदले जान चाहिए और कुछ नही. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. रोहित ने बताया कि मुख्य आरोपी नासिर अली है. परिजनों ने हत्यारोपी के एनकाउंटर की मांग की है. हत्या की वजह दोनों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है.