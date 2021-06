BJP सांसद Varun Gandhi को मिला Twitter से नोटिस, बोले- किस आधार पर भेजा गया मेल

नई दिल्ली: सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर (Twitter) पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लोकसभा सांसद वरुण गांधी (Varun Gandhi) ने ट्विटर पर भारतीय नागरिकों पर रौब जमाने का आरोप लगाया है. टि्वटर ने BJP सांसद को एक मेल भेजा है, जिसमें कथिततौर पर उनके अकाउंट को लेकर भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उनके प्‍लेटफार्म पर किए जा रहे नियमों के उल्‍लंघन को लेकर भेजा गया है. वरुण गांधी ने इस ईमेल का स्क्रीनशाट अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए ट्विटर इंडिया से मेल का जवाब मांगा है.

किस आधार पर भेजा गया मेल: वरुण गांधी

पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने कहा कि ईमेल में दावा किया गया है कि उनके अकाउंट ने कानूनों का उल्लंघन किया था. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मैंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. मेरे ट्वीट में कुछ भी आपत्तिजनक चीजें नहीं थीं और ट्विटर को इस मेल के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह किस आधार पर भेजा गया है.'

Twitter advocates for free expression, but fails in deed. I am certain I have violated no law and that no law agency would have found anything offensive in my tweets. @Twitter should clarify their basis for such correspondence. Shocked by their behaviour. pic.twitter.com/0EjZSj2f9e

ट्विटर से मांगा स्पष्टीकरण

वरुण गांधी ने कहा कि उनके ट्वीट में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपत्तिजनक हो. उन्होंने नोटिस को लेकर कहा कि ट्विटर को इस मेल के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए कि यह किस आधार पर भेजा गया है. हालांकि, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह नोटिस उन्हें किस ट्वीट के लिए भेजा गया.

I have put out these tweets after enquiring from all possible avenues connected with the Indian law enforcement within the Govt. If @Twitter really has received a complaint regarding my content,let it share the said legal notice & its provenance “in the interest of transparency”.

