बुलंदशहर हादसा: CM योगी ने 2 लाख रुपये के मुआवजे का किया ऐलान, बोले- 'आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा'

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बुलंदशहर (Bulandshahr) जिले में शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में हुए सात लोगों के मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने दुख जताया है. दरअसल, एक तेज रफ्तार बस ने नरौरा गंगा घाट के किनारे सड़क पर सो रहे में तीर्थ यात्रियों (Pilgrims) को रौंद दिया. इस हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. सीएम योगी ने जिलाधिकारी प्रत्येक मृतकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं.

CM Yogi Adityanath announces an ex-gratia of Rs 2 lakh each to the families of 7 people who lost their lives in Bulandshahr accident. He has also directed administration to take strict action against the person responsible for the incident. (File pic) https://t.co/dDNB46AHef pic.twitter.com/cP0QYGiyfC

