रैणी गांव का पुल बनाने में युद्धस्तर पर जुटा BRO, आपदा के बाद नीती घाटी से टूट गया था संपर्क

चमोली: धौलीगंगा नदी में आए भारी सैलाब और मलबे से तपोवन में झूला पुल टूट गया था. इससे कई गांवों का संपर्क पिछले 4 दिनों से कटा हुआ है. ऐसे में नया पुल बनाने की तैयारी चल रही है. जिससे स्थानीय लोग वैकल्पिक पुल के जरिए आवागमन कर सकें.

अलकनंदा नदी में भारी सैलाब और तबाही से रैणी गांव का पुल टूट गया था. इससे नीति घाटी को जाने वाला मार्ग बाधित हो गया था. बीआरओ के अधिकारी वैकल्पिक पुल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं. दरअसल, नीती घाटी सामरिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नीती घाटी की सीमाएं चीन के साथ भी लगती हैं. यह पुल भारत रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) के इंजीनियर एसके राठौर की देखरेख में बन रहा है.

"BRO Karamyogis" are striving hard on Ground Zero to provide the connectivity to the most affected Raini Village. Concerted efforts are on day-night since 07 Feb and will not stop till proper connectivity is provided. #Chamoli #uttrakhand @ANI @aajtak @adgpi @narendramodi pic.twitter.com/3dAtKabp4J

— BORDER ROADS ORGANISATION (@BROindia) February 10, 2021