चमोली आपदा: 14 शव बरामद, बचाव कार्य जारी, UN ने जताया दुख

चमोली: चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भारी तबाही हुई है. इस हादसे के बाद मलबे में दबे 14 के शव बरामद कर लिए गए हैं जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं. इस भयंकर तबाही में ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और एनटीपीसी प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ है. रातभर सेना और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है. दिल्ली से स्पेशल टीम भी चमोली के घटनास्थल पर पहुंच चुकी है. टनल में अब भी बचाव कार्य जारी है. मलबा भर जाने से इसमें काफी परेशानी हो रही है. घटना को लेकर यूएन चीफ सेक्रेटरी ने दुख जताया है. साथ ही कहा जो भी जरूरत होगी वह भारत सरकार को दी जाएगी.

Secretary-General is deeply saddened by reported loss of life & dozens missing following the glacier burst & subsequent flooding in Uttarakhand. He expresses his deep condolences to families of victims and to people and Government of India: Spokesperson for UN Secretary-General

