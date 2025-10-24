Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2974069
Zee UP-UttarakhandJaunpur

सुल्तानपुर में छठ की तैयारियां जोरों पर, सीता कुंड घाट पर मेले की निगरानी कंट्रोल रूम से, सुरक्षा और सफाई के कड़े इंतजाम

Sultanpur News: सुल्तानपुर में छठ पूजा की तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। 25 अक्टूबर से शुरू हो रहे इस पर्व के लिए प्रशासन ने घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीता कुंड घाट पर लगने वाले मेले की निगरानी कंट्रोल रूम से होगी।

Edited By:  Gunateet Ojha|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुल्तानपुर में छठ की तैयारियां जोरों पर, सीता कुंड घाट पर मेले की निगरानी कंट्रोल रूम से, सुरक्षा और सफाई के कड़े इंतजाम

Sultanpur Chhath Puja 2025 News: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है. चार दिनों तक चलने वाली इस पूजा की शुरुआत 'नहाए खाए' के साथ होगी. 26 अक्टूबर को 'खरना', 27 अक्टूबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर यह पर्व समाप्त होगा. छठ पर्व को लेकर सुल्तानपुर में भी छठ पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं.

नदी के जलस्तर के हिसाब से तैयारियां जारी

सुल्तानपुर में लगातार नदी का जलस्तर घट रहा है, तो उसके हिसाब से प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की जा रही हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीता कुंड घाट पर छठ मेले की जोरदार तैयारी

नगर पालिका के आधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में कहा, "छठ पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. यहां बड़े स्तर पर छठ पूजा का मेला लगता है. नगर के सीता कुंड घाट पर छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है. छठ पूजा में लोग नदी में उतरते हैं जिसके मद्देनजर नदी के अंदर बैरिकेटिंग की जा रही है, जिससे महिलाएं गहरे पानी में न जाएं."

घाटों की सफाई और महिलाओं की सुरक्षा पर जोर

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें घाटों की साफ-सफाई और व्यवस्था में जुटी हैं, ताकि घाटों पर लोगों को परेशानी न हो और वे छठ पूजा कर सकें. महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है. जहां वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

लाइट, मेडिकल, पार्किंग और पेयजल की व्यवस्था

लाल चन्द्र सरोज ने बताया, "हम लोगों ने काफी तैयारी पहले कर ली थी. नदी का जलस्तर घटने की वजह से जो तैयारी बची है उसे पूरा कराया जा रहा है. इस बार पिछले साल के मुकाबले ज्यादा घाट का विस्तार हो रहा है. घाटों पर लाइट, पार्किंग, मेडिकल टीम, पेयजल, चेंजिंग रूम और बाथरूम की व्यवस्था की जा रही है."

कंट्रोल रूम से होगी मेले की निगरानी

उन्होंने बताया कि छठ पूजा के दौरान मेला में कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, जहां से लोग अपनी समस्याओं को बता सकते हैं. किसी को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मेला के कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहकर पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखेंगे.

घाटों पर मशीनें और मजदूर तैनात

आधिशासी अधिकारी ने आगे कहा, "घाटों पर मजदूरों के साथ मशीनों को भी लगाया गया है, जिससे जल्द से जल्द काम पूरा किया जा सके. घाट के रास्ते को जल्द सही कर दिया जाएगा. साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है."

(एजेंसी इनपुट के साथ)

 

TAGS

chhat pujaSultanpur

Trending news

chhat puja
सुल्तानपुर में छठ की तैयारियां जोरों पर, कंट्रोल रूम से होगी मेले की निगरानी
Ayodhya Weather
अयोध्या में दस्तक दे रही है गुलाबी ठंड, अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम ले रहा करवट
Kedarnath
केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद कहां विराजते हैं बाबा? 6 महीने तक यहां होती है पूजा
UP News
यूपी में ‘मिशन कर्मयोगी’ से चमका सरकारी कामकाज, योगी सरकार का डिजिटल सुशासन मॉडल हिट
Mathura
मथुरा में भाई दूज पर उमड़ी भीड़, 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई डुबकी
Gorakhpur News
व्‍हाट्सएप पर भेजते थे फोटो, फ‍िर मंगाते थे लड़की...देह व्‍यापार का भंड़ाफोड़
Bihar elections
अखिलेश यादव ने आजम खान को सौंपी बड़ी जिम्‍मेदारी, बिहार चुनाव को लेकर ये ऐलान
artificial rain iit kanpur
IIT कानपुर का स्मॉग पर बड़ा प्रहार! दिल्ली की तरफ उड़ा क्लाउड सीडिंग एयरक्राफ्ट
Ayodhya
राम की नगरी अयोध्या में लगता है यमराज का मेला! जानिए अनोखी परंपरा
agra latest news
भाई दूज पर उठी भाई की अर्थी, पाइप गन बनी 'यमराज', तिलक के लिए बहन करती रही इंतजार