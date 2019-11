राम मंदिर पर फैसले से पहले CM योगी की चेतावनी- कानून हाथ में लेने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या प्रकरण पर शनिवार को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ²ष्टिगत प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी की जिम्मेदारी है शांति बनाए रखें. शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें. प्रशासन सभी की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है. कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी. वे इस फैसले को जीत-हार के साथ जोड़कर न देखें. मुख्यमंत्री योगी ने शुक्रवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि "आने वाले फैसले को जीत-हार के साथ जोड़कर न देखा जाए. यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शान्तिपूर्ण और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण को हर हाल में बनाए रखें. अफवाहों पर कतई ध्यान न दें. "

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है. कोई भी व्यक्ति यदि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

CM Yogi Adityanath on#Ayodhya verdict: It is the responsibility of all to maintain peaceful atmosphere. Administration is determined to ensure safety to everyone. Action will be taken against those who take law in their hands. (File pic) pic.twitter.com/k3TioveTjh

