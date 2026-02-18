Advertisement
चित्रकूट

तालाब बना काल! खेलते-खेलते गहरे पानी में समाया 2 वर्षीय मासूम, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

Banda News: बांदा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जिले के चिली गांव में तालाब में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है

 

Feb 18, 2026, 05:43 PM IST
तालाब बना काल! खेलते-खेलते गहरे पानी में समाया 2 वर्षीय मासूम, डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

बांदा न्यूज/अतुल मिश्रा : उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. जिले के चिली गांव में तालाब में डूबने से दो वर्षीय मासूम की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
जानकारी के अनुसार, मृतक बच्चे का नाम प्रमोद था, जो योगेंद्र पाल का पुत्र बताया जा रहा है. मंगलवार को वह घर के पास स्थित तालाब के किनारे खेल रहा था. इसी दौरान खेलते-खेलते वह अचानक तालाब के गहरे हिस्से में चला गया और पानी में डूब गया. आसपास मौजूद लोगों को जब तक घटना की जानकारी हुई, तब तक काफी देर हो चुकी थी.

स्थानीय लोगों ने किया बचाव का प्रयास
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत बच्चे को तालाब से बाहर निकाला. परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए बच्चे को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर पहुंचाया. सभी को उम्मीद थी कि समय रहते इलाज मिल जाने से उसकी जान बच सकती है.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बच्चे की जांच की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, तालाब के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी. यह खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं.

गांव में पसरा मातम, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल
घटना के बाद चिली गांव में शोक का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के आसपास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं हैं. छोटे बच्चे अक्सर वहां खेलते रहते हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं का खतरा बना रहता है. लोगों ने प्रशासन से तालाब के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था और चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग की है.

Banda News

