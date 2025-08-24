चित्रकूट के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, चलती कार पर पेड़ गिरने से दो की मौत, तीन घायल

चित्रकूट/ओंकार सिंह: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के प्रयागराज चित्रकूट नेशनल हाईवे पर एक महुआ का पेड़ टूट कर स्कॉर्पियो के ऊपर गिर जाने से स्कॉर्पियो सवार बुजुर्ग दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए. जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां एक की हालत गंभीर होंने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

बांदा लौटते समय गाड़ी पर गिरा पेड़

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कालूपुर पाही गांव के पास का है. जहां बांदा के रहने वाले अभिनव द्विवेदी और अंश द्विवेदी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से ड्राइवर बबलू के साथ मुंबई से मानिकपुर स्टेशन आ रहे दादा दुर्गा प्रसाद द्विवेदी और दादी मधु द्विवेदी को स्टेशन से लेने पहुंचे थे. जहां से उनको लेने के बाद वापस बांदा जा रहे थे तभी कालूपुर पाही गांव के पास सड़क किनारे लगे महुआ का पेड़ अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर गिर गया.

मौके पर पहुंची पुलिस, रेस्क्यू कर निकाला बाहर

जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से जेसीबी से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला. जिसमें दबकर दादा दुर्गा प्रसाद और दादी मधु की मौत हो गई और अन्य दो लोग घायल हो गए. गाड़ी का ड्राइवर सेफ बच गया. दोनों घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से एक जो हायर सेंटर रेफर किया गया.

घटनास्थल पर लगा लंबा जाम

वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा ने घटना स्थल पर खड़े होकर स्कॉर्पियो और पेड़ को सड़क किनारे कराकर ट्रैफिक क्लियर कराया. इसके बाद जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं.

