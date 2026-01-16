Chitrakoot News: 'Abdul Kalam की तरह...' कामदगिरि की परिक्रमा के बाद बागेश्वर बाबा ने मुसलमानों को दी बड़ी नसीहत!

Chitrakoot News/ओंकार सिंह/अतुल मिश्रा (बांदा): बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र शास्त्री चित्रकूट पहुंचे. जहां उन्होंने देर रात 12:00 बजे भगवान कामदगिरि की परिक्रमा की है. जगह-जगह कामत की परिक्रमा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का स्वागत किया गया. जय श्री राम के नारों के बीच में सैकड़ो श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा करते हुए पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने चित्रकूट नगरी से बड़ा बयान दिया है.

लोगों का खूब मिला प्यार-बाबा

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज उन्हें कामत विधि का परिक्रमा लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है. उन्होंने सभी के मंगल कामना, राष्ट्रीय शांति के लिए भारत हिंदू राष्ट्र बनने को लेकर के देर रात यह परिक्रमा की है. लोगों का खूब प्यार मिला है. सनातनी परंपरा के ऊपर कोई भी घात लगाए वह सनातनी नहीं है. सनातनी परंपरा पर क्यों घात लगाए?

हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं-बाबा

बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि अगर कोई सनातनी परंपरा पर हमला करता है, तो वह निश्चित रूप से सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है. हमें हिंसा का सहारा क्यों लेना चाहिए? हमें इस देश में दंगे क्यों करने चाहिए? हमें इस देश में शांति की गंगा क्यों नहीं बहने देनी चाहिए? हम मुसलमानों से भी कहेंगे कि उन्हें भी अब्दुल कलाम की तरह इस देश में योगदान देना चाहिए. हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं.

पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

उन्होंने यह भी कहा कि सभी प्रेम से रहें. हम इस देश में दंगा नहीं चाहते हैं. सभी कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे. हम बोले हैं कि अगर हम वेद नहीं मानेंगे तो आने वाली पीढ़ी जावेद या नावेद हो जाएगी. बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी बताया कि बुंदेलखंड में कुछ बड़ा होगा. बांदा की कथा से भी बड़ा संदेश जाएगा. इमरान प्रतापगढ़ी के बयान पर उन्होंने कहा कि हमको बोझ लेकर चलना पसंद नहीं है. इसलिए हम बोलते हैं.

बांदा में चार दिवसीय हनुमान कथा

दरअसल, बुंदेलखंड के बांदा में बागेश्वर धाम के महंत बाबा धीरेंद्र शास्त्री चार दिवसीय हनुमान कथा करने के लिए आ रहे हैं. इसका शुभारंभ आज 16 जनवरी को 3 बजे से होगा. श्री हनुमंत कथा को लेकर एक दिन पहले कलश यात्रा निकाली गई. इस कलश यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट भी देखे गए. इस कलश यात्रा में कई हजार महिलाएं और पुरुष शामिल हुए. कलश यात्रा के दौरान पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला. राम भक्त ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते झूमते नजर आए.

