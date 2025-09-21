Banda News:गरम सब्जी के गंजे में गिरी मासूम की मौत, बांदा में पितृ मिलन महोत्सव के दौरान दर्दनाक हादसा
Banda News: बांदा जिले के टोलाकला गांव में पितृ मिलन महोत्सव के दौरान तीन वर्षीय बच्ची गरम सब्जी के गंजे में गिरकर झुलस गई. परिजन तुरंत ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.  घटना से गांव में मातम छा गया.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:12 PM IST
Banda/Atul Mishra: बांदा जिले के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के टोलाकला गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया. घर में चल रहे पितृ मिलन महोत्सव के बीच तीन वर्षीय मासूम बच्ची गरम सब्जी के गंजे में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया और खुशियों का माहौल मातम में बदल गया.

गर्म सब्जी के गंजे में जा गिरी मासूम
बताया जा रहा है कि घर में पितृ मिलन का कार्यक्रम चल रहा था. बड़ी संख्या में मेहमान जुटे थे और उनके स्वागत-सत्कार के लिए खाने-पीने की व्यवस्थाएं की जा रही थीं. रसोई में बड़े गंजे में गरम सब्जी रखी हुई थी.इसी दौरान तीन वर्षीय बच्ची टोला वहां खेलते-खेलते पहुंच गई और अचानक संतुलन बिगड़ने से सीधे गरम सब्जी से भरे गंजे में जा गिरी.

दौड़ते पहुंचे परिजन, लेकिन बचा न सके जान
बच्ची के गिरने की आवाज सुनते ही परिजन और घर के लोग दौड़ पड़े. तुरंत बच्ची को गंजे से बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक मासूम बुरी तरह झुलस चुकी थी. आनन-फानन में परिजन उसे लेकर बांदा ट्रॉमा सेंटर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने देखते ही बच्ची को मृत घोषित कर दिया. मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. बबेरू कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गांव में मातम का माहौल
इस घटना से पूरे टोलाकला गांव में मातम छा गया है. पितृ मिलन का आयोजन जहां परिवारजनों के मिलने और खुशियों के लिए किया गया था, वहीं मासूम की मौत ने पूरे कार्यक्रम को गहरे दुख में बदल दिया. ग्रामीण भी इस हृदयविदारक हादसे से बेहद गमगीन हैं.

;