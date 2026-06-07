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बांदा में बिजली संकट पर फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे किया जाम, सैकड़ों वाहन फंसे

Banda News; बांदा के महुआ गांव में 10 दिन से बिजली आपूर्ति ठप होने पर ग्रामीणों ने NH-35 पर चक्का जाम कर दिया. जले ट्रांसफार्मर को बदलने के आश्वासन के बाद विधायक प्रकाश द्विवेदी की मौजूदगी में प्रदर्शन समाप्त हुआ.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 07, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:22 PM IST
बांदा में बिजली संकट पर फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे किया जाम, सैकड़ों वाहन फंसे
Image Credit: Banda Villagers Protest

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