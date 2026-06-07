Banda News; उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया. पिछले 10 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर महुआ गांव के ग्रामीणों ने आज झांसी-मिर्जापुर नेशनल हाईवे (NH-35) पर चक्का जाम कर दिया. देखते ही देखते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और सैकड़ों यात्री भीषण गर्मी में फंस गए. हालांकि, मौके पर पहुंचे सदर विधायक के ठोस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला.