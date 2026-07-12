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बांदा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार; ₹52.47 लाख नकद, लैपटॉप और ATM कार्ड बरामद

बांदा में साइबर क्राइम थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से ₹52.47 लाख नकद, 10 मोबाइल, 6 एटीएम कार्ड, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. गिरोह पर APK फाइल के जरिए मोबाइल हैक कर बैंक खातों से ठगी करने का आरोप है.

Written ByAtul MishraEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:19 PM IST
बांदा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार; ₹52.47 लाख नकद, लैपटॉप और ATM कार्ड बरामद
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Atul Mishra

Atul Mishra

अतुल मिश्रा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ज़ी न्यूज़ के संवाददाता हैं. बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास्टर आफ जर्नलिज्म कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. 2017 से पत्रकारिता क्षेत्र में है बांदा और चित्रकूट जिले में जनसंदेश  भारत समाचार, नेशनल वॉइस इंडिया वॉइस, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया समेत आधा दर्जन से अधिक न्यू चैनल और समाचार पत्रों में कार्य किया. बुंदेलखंड में क्राइम एवं दस्यु समस्या के साथ-साथ बुंदेलखंड में किसानों की समस्या, बदहाली, वाटर क्राइसिस से जुड़ी खबरों को प्रमुखता के साथ प्रकाशित करने में लगातार चर्चाओं में रहे हैं. 2021 से ज़ी न्यूज़ में कार्यरत हैं.

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