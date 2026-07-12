बांदा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार; ₹52.47 लाख नकद, लैपटॉप और ATM कार्ड बरामद

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी भोले-भाले लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे. बाद में फर्जी प्रपत्रों और दस्तावेजों का उपयोग कर उन खातों के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त धन का लेन-देन किया जाता था. गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था. पुलिस को गिरोह की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद साइबर क्राइम थाना और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से योजना बनाकर कार्रवाई की. इसके तहत शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास घेराबंदी कर सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.