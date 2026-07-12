बांदा में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपी गिरफ्तार; ₹52.47 लाख नकद, लैपटॉप और ATM कार्ड बरामद

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बांदा/अतुल मिश्रा: जनपद में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम थाना और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) की संयुक्त टीम ने एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ₹52.47 लाख की नकदी, 10 मोबाइल फोन, 6 एटीएम कार्ड, एक लैपटॉप, पैन कार्ड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं.
पुलिस के अनुसार, यह गिरोह आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाता था. आरोपी एपीके (APK) फाइल और विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से लोगों के मोबाइल फोन हैक कर उनकी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल कर लेते थे. इसके बाद बैंक खातों से धनराशि निकालने सहित अन्य साइबर अपराधों को अंजाम दिया जाता था.
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी भोले-भाले लोगों को बहला-फुसलाकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाते थे. बाद में फर्जी प्रपत्रों और दस्तावेजों का उपयोग कर उन खातों के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त धन का लेन-देन किया जाता था. गिरोह लंबे समय से संगठित तरीके से इस अवैध कारोबार में सक्रिय था. पुलिस को गिरोह की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद साइबर क्राइम थाना और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से योजना बनाकर कार्रवाई की. इसके तहत शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास घेराबंदी कर सभी नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
बरामद मोबाइल फोन, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराई जाएगी, ताकि गिरोह के नेटवर्क, ठगी के तरीकों और अन्य संभावित साथियों का पता लगाया जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने किन-किन राज्यों और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है.
पुलिस ने सभी गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले की विस्तृत जांच जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में साइबर ठगी के कई अन्य मामलों का भी खुलासा हो सकता है.
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