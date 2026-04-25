Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3192037
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

बांदा में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, सर्राफा व्यापारी को सरेआम गोली मारकर हत्या, 2 घंटे में मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

Banda News: बांदा जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मामूली कहासुनी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. बबेरू कस्बे के व्यस्त बाजार में सर्राफा व्यवसायी तेज प्रताप सोनी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Banda Police
Banda Police

बांदा/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक सर्राफा व्यवसायी की की सरेआम बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया देखते देखते सैकड़ो की संख्या में व्यापारी व स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर हत्या आरोपी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है हत्यारे के दोनों पैरों में गोली लगी है.

घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू कश्मीर की है जहां की रहने वाले सर्राफा व्यवसाय तेज प्रताप सोनी का पड़ोस में रहने वाले असलम खान से किसी बात को लेकर के मामूलिक कहा सुनी हो गई थी . उसके चलते तेज प्रताप जब अपनी दुकान बंद करके शाम 8:00 से 8:30 बजे घर के लिए निकला था तभी दुकान से कुछ दूरी पर हत्यारोपी असलम खान उम्र 60 वर्ष ने तेज प्रताप को सीने से सटाकर तमंचे से गोली मार दी. 

सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची परिजनों के साथ नाजुक अवस्था में तेज प्रताप को लेकर मेडिकल कॉलेज जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने तेज प्रताप को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और व्यवसाय आकर्षित हो गए और चक्का जाम कर दिया मौके पर पुलिस अधीक्षक समय भारी फोर्स पहुंची पुलिस ने लोगों को समझो जाकर शांत कराया साथी 2 घंटे के अंदर ही हत्या रूपी असलम को मुठभेड़ के दौरान तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?
मुठभेड़ में असलम के दोनों पैर में गोली लगी है. पुलिस अधीक्षक ने  बताया कि एक व्यवसाय की गोली लगने की सूचना मिली थी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने व्यापारिक अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने 2 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है. घायल को अस्पताल में में भर्ती कराया गया है वहीं मृतक किशोर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

और पढे़ं: 8 घंटे की हैवानियत, तीन दिन तक भटकता रहा पीड़ित… सोनभद्र में इंसाफ से पहले क्यों मिली खामोशी?

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

banda police

Trending news

Sonbhadra News
8 घंटे की हैवानियत, फिर भटकता रहा पीड़ित, सोनभद्र में इंसाफ से पहले मिली खामोशी
Mau News
मऊ में दिल दहलाने वाली घटना, ट्रेलर की भिड़ंत से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे
up breaking news
UP Breaking News Live: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा आज, 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Lucknow latest news
स्मार्ट बिजली मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली- जनता को बड़ी राहत
Krishna Janmabhoomi History
श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह की सदियों लंबी पीड़ा और न्याय की प्रतीक्षा
Gorakhpur News
सुसाइड या हत्या? फार्महाउस में चली गोली, कारोबारी की रहस्यमयी मौत से हड़कंप
Lucknow latest news
करोड़ों की विदेशी फंडिंग, धर्मांतरण का गैंग ... छांगुर के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट
Jalaun News:
कागजों में साफ हुआ नाला, हकीकत में गंदगी का अंबार, जनसुनवाई सिस्टम पर उठे सवाल
prayagraj news
प्रयागराज में इरफान हत्याकांड का खुलासा, 25 हजार का इनामी राशिद दुर्रानी गिरफ्तार
Bahraich news
बहराइच में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, 20 दुकानों के आगे चला बुलडोजर