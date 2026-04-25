बांदा में मामूली कहासुनी बनी जानलेवा, सर्राफा व्यापारी को सरेआम गोली मारकर हत्या, 2 घंटे में मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

बांदा/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक सर्राफा व्यवसायी की की सरेआम बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया देखते देखते सैकड़ो की संख्या में व्यापारी व स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पुलिस ने 2 घंटे के अंदर हत्या आरोपी अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है हत्यारे के दोनों पैरों में गोली लगी है.

घटना बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बबेरू कश्मीर की है जहां की रहने वाले सर्राफा व्यवसाय तेज प्रताप सोनी का पड़ोस में रहने वाले असलम खान से किसी बात को लेकर के मामूलिक कहा सुनी हो गई थी . उसके चलते तेज प्रताप जब अपनी दुकान बंद करके शाम 8:00 से 8:30 बजे घर के लिए निकला था तभी दुकान से कुछ दूरी पर हत्यारोपी असलम खान उम्र 60 वर्ष ने तेज प्रताप को सीने से सटाकर तमंचे से गोली मार दी.

सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची परिजनों के साथ नाजुक अवस्था में तेज प्रताप को लेकर मेडिकल कॉलेज जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने तेज प्रताप को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर स्थानीय लोग और व्यवसाय आकर्षित हो गए और चक्का जाम कर दिया मौके पर पुलिस अधीक्षक समय भारी फोर्स पहुंची पुलिस ने लोगों को समझो जाकर शांत कराया साथी 2 घंटे के अंदर ही हत्या रूपी असलम को मुठभेड़ के दौरान तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?

मुठभेड़ में असलम के दोनों पैर में गोली लगी है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक व्यवसाय की गोली लगने की सूचना मिली थी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस ने व्यापारिक अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज पहुंचते ही चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने 2 घंटे के अंदर घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है. घायल को अस्पताल में में भर्ती कराया गया है वहीं मृतक किशोर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

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