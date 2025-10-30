प्यार में अंधी मां बनी जल्लाद! प्रेमी संग मिलकर मासूम की ली जान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला खौफनाक राज

Banda News: बांदा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर महज छह साल के मासूम बेटे की गैर-इरादतन हत्या कर दी.
Banda News/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रेम का ऐसा जुनून जिसने रिश्तों की सारी हदें पार कर दीं. बता दें कि मां की ममता के आंचल में बच्चे को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहीं एक मां ने अपने ही मासूम बेटे को मौत की नींद सुला दिया.
कहां की है ये घटना?
घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम महोखर की है. ग्राम निवासी ओमप्रकाश कुशवाहा ने 28 अक्टूबर को कोतवाली नगर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 25 अक्टूबर को उनके छह वर्षीय बेटे की हत्या कर दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला बबली निवासी शांति नगर और उसके प्रेमी लखनलाल पुत्र रामआसरे, निवासी गोयरा (छतरपुर, मध्य प्रदेश) को काशीराम कॉलोनी के पास से गिरफ्तार कर लिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला खौफनाक राज
जांच में सामने आया कि बबली की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व ओमप्रकाश से हुई थी. तीन साल पहले वह अपने एक बच्चे को लेकर प्रेमी लखनलाल के साथ शांति नगर में रहने लगी थी. बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर की रात किसी बात को लेकर दोनों ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्चे के शरीर पर कई चोटों के निशान थे. इसी आधार पर पुलिस ने मामले को हत्या का रूप मानते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
सहायक पुलिस अधीक्षक का बयान
वहीं, सहायक पुलिस अधीक्षक माविस टक ने बताया कि शुरुआत में घटना को बच्चे के गिरकर घायल होने का मामला बताया गया था, लेकिन पिता की तहरीर और रिपोर्ट आने के बाद जांच गहराई से की गई. पूछताछ में दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया.
