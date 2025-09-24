Banda News :बांदा में दर्दनाक हादसा, ई-रिक्शा की टक्कर से मासूम की मौत, तीन लोगों की हालात गंभीर

Banda/Atul Mishra: बांदा जनपद के अतर्रा थाना क्षेत्र के अनथुवा गांव के पास 18 सितंबर को सड़क हादसे में घायल हुई 6 वर्षीय मासूम बच्ची काजल की इलाज के दौरान मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ था जब बाइक पर सवार एक दंपति अपनी बच्ची के साथ कहीं जा रहे थे. अचानक एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तीनों लोग घायल हो गए.

कानपुर में चला इलाज

हादसे में घायल बच्ची काजल की हालत गंभीर थी. परिजन उसे तुरंत कानपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया. करीब पांच दिनों तक बच्ची का इलाज जारी रहा, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो सका. मंगलवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

परिजनों में मातम

काजल की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन बच्ची का शव लेकर बांदा पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मासूम की मौत से गांव में शोक की लहर फैल गई.

परिजन का बयान

मृतका काजल के एक परिजन लवलेश यादव ने पोस्टमार्टम हाउस में बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बबेरू क्षेत्र के मवई खुर्द गांव का रहने वाला है. 18 सितंबर को काजल अपने पिता बबलू और मां पार्वती के साथ बाइक से अतर्रा क्षेत्र जा रही थी. रास्ते में अनथुवा गांव के पास अचानक एक ई-रिक्शा ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. इस हादसे में काजल गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके माता-पिता को मामूली चोटें आईं.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने परिजनों की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. साथ ही हादसे की जांच शुरू कर दी है. परिजनों की तहरीर मिलने के बाद ई-रिक्शा चालक के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी.

शोक में डूबा परिवार

मासूम काजल की मौत से परिवार पूरी तरह टूट चुका है. जिस बच्ची की खिलखिलाहट से घर-आंगन गूंजता था, अब उसकी कमी से सन्नाटा पसर गया है. परिजन उसकी याद में गमगीन हैं और पूरे गांव में मातम का माहौल है.

