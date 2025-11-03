Advertisement
Zee UP-Uttarakhandचित्रकूट

बांदा में चारा विवाद बना खूनी संघर्ष! चाचा और चचेरे भाई ने मिलकर ले ली युवक की जान, गांव में मचा कोहराम

Banda News: बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर मवेशियों के चारा खाने को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया. इस घटना के इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 06:53 PM IST
young man killed by his uncle and cousin
Banda News/अतुल मिश्रा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मवेशियों के चारा खाने को लेकर हुए मामूली विवाद में खानदानियों में ही खूनी संघर्ष हो गया है.  जिसमें एक पक्ष के युवक पर दूसरे पक्ष ने फावड़े से हमला कर दिया जिससे इलाज के लिए कानपुर ले जाते समय युवक की मौत हो गई है. मृतक पर हमला करने वाले उसके खानदान के ही चाचा और चचेरे भाई हैं. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना तिंदवारी थाना क्षेत्र के ख़ौड़ा गांव की है जहां खानदानियों में ही मवेशियों को चारा खाने को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष हो गया जिसमें विनीतशुक्ला नाम के युवक पर फावड़े से हमला कर दिया गया जिससे उसकी गंभीर चोटे आ गई. 

रास्ते में ही तोड़ दिया दम
गांव के लोगों ने पटनायक सूचना पुलिस को दी गई और घायल को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया यहां से हालत गंभीर होने पर घायल युवक को ट्रामा सेंटर बांदा रेफर किया गया. हालत बिगड़ती देख ट्रामा सेंटर से चिकित्सकों ने हायर सेंटर कानपुर के लिए विनीत को रेफर कर दिया लेकिन इलाज को ले जाते समय विनीत की रास्ते में मौत हो गई. 

एएसपी का बयान
घटना के बाद पुलिस ने मृतक की मां की तहरीर पर मामला पंजीकृत करते हुए मृतक के ही खानदानी चाचा बड़कू और चचेरे भाई अमित और सुमित पर मामला पंजीकृत कर लिया है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एएसपी बांदा ने कहा कि  मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मां की तहरीर पर मामला पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. 

